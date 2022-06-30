وزير الإسكان يستعرض مشروعات المركزي للتعمير منذ تولي الرئيس  السيسي

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات التي تولي تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير بالقطاعات المختلفة خلال 8 سنوات بمناسبة ذكرى ثورة الـ30 من يونيو، وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح وزير الإسكان، أن الجهاز المركزي للتعمير، تولى تنفيذ 1155 مشروعاً متنوعاً بين مشروعات ( قومية – طرق وكبارى – إسكان – خدمات – مرافق ) خلال الفترة من 2014 حتى 2022 بمليارات الجنيهات، من بينها مشروعات مستهدفة ضمن خطة الجهاز ، ومشروعات هندسية بالإنابة عن العديد من الوزارات وأجهزة الدولة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 902 مشروع بتكلفة 48 مليار جنيه، وجارٍ العمل على 253 مشروعا بتكلفة حوالي 40 مليار جنيه.

وأضاف أن الجهاز المركزي للتعمير، يتولى تنفيذ مشروعات الكهرباء والطرق والخدمات بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى ” حياة كريمة ” فى القرى المستهدفة بواسطة وزارة الإسكان فى 25 مركزا بعدد 10 محافظات بإجمالى 741 قرية وتابع بتكلفة تقديرية 45 مليار جنيه.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه فى مجال الطرق بلغ عدد المشروعات 325 مشروعا بإجمالى أطوال5750 كم بتكلفة 55 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 253 مشروعا بإجمالى أطوال 4035 كم ، وهي ( 4 طرق قومية – 9 طرق رئيسية- 240 طريقا داخليا بالمحافظات )، وجارٍ تنفيذ 72 مشروعا بإجمالى أطوال 1715 كم وهي ( 4 طرق قومية – 4 طرق رئيسية – 67 طريقا داخليا بالمحافظات).

وأضاف، أنه فى مجال الإسكان، ويشمل ( إسكان إجتماعى- إسكان بدوى – وحدات توطين – تطوير عشوائيات )، بلغ عدد المشروعات 248 مشروع إسكان يضم حوالي 75 ألف وحدة سكنية و 2003 محال تجارية بتكلفة 12.5 مليار جنيه ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 210 مشروعات بها حوالي 71771 وحدة سكنية، و1776 محلاً تجارياً، وجارٍ تنفيذ 38 مشروعا يضم 3385 وحدة سكنية و 227محلاً تجارياً.

وقال أنه فى مجال المرافق والخدمات: بلغ عدد المشروعات 582 مشروعا بتكلفة 20,8 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 439 مشروعا، وجارٍ تنفيذ 143 مشروعا آخر.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ” حياة كريمة ” تتولى وزارة الإسكان فى المرحلة الحالية للمشروع تنفيذ الأعمال فى 25 مركزا بعدد 10 محافظات وهي:

( القليوبية – المنيا – أسيوط – الأقصر – أسوان – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – الفيوم – بنى سويف )، ويقوم الجهاز المركزى للتعمير بتنفيذ مشروعات الخدمات والكهرباء والطرق فى هذه المراكز بتكلفة تقديرية 45 مليار جنيه.

وأضاف: تشمل الأعمال التى يقوم بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير القطاعات الآتية: ( مجمعات خدمية – الشباب والرياضة – كبارى الرى – خدمات زراعية وطب بيطرى – الصحة والإسعاف – خدمات تضامن اجتماعي – الكهرباء – الطرق ).

وقال أن الدورات تستهدف تدريب فئات ( الباحثين عن فرص عمل فى مجال التشييد والبناء- التدريب التحويلى لعمال الخدمات المعاونة بالمصالح الحكومية – المتسربين من التعليم – مجندى القوات المسلحة وقوات الأمن المركزى – المساجين داخل السجون – الراغبين فى رفع مهارتهم المهنية للحصول على رخصة مهنية).

ويتم التدريب على 10 حرف من مهن التشييد والبناء ( نجارة مسلحة – حدادة مسلحة – أعمال المبانى – بياض المحارة – أعمال الكهرباء – أعمال صحية- أعمال معدنية –نجارة عمارة ” باب وشباك ” أعمال الدهانات – أعمال البلاط ) ، والتدريب على المعدات الثقيلة على ( ونش تلسكوبى – جريدر مفصلى – حفار هيدورليكى على جنزير – ونش شوكة – لودر – حفار كاتينة – جريدر – مان لفت – خلاطة الخرسانة )، والتدريب التخصصى والتنمية الفنية.

وتشمل برامج ( Revit – Primavera P6 التصميم الهندسى للطرق – محترف إدارة المشروعات PMP Management – – صيانة الطرق – تخطيط نقل وهندسة المرور).