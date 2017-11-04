وزير الإسكان يستعرض مشروعات المرافق فى الدقهلية

تنفيذ 5 محطات مياه شرب لخدمة 2.5 مليون نسمة .. و19 مشروعا للصرف الصحى بتكلفة 956 مليون جنيه

“مدبولى” يشيد بتجربة المشاركة المجتمعية بالمحافظة..نفذت مشروعات بـ23 مليونا



بدور إبراهيم :



استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، موقف المرافق في محافظة الدقهلية، والمشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظة، خاصة فى المناطق الساخنة، قبل حلول الصيف المقبل.



وأشاد الوزير بتجربة المشاركة المجتمعية التى طبقتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، لإنشاء وإحلال وتجديد، خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، بالمدن والقرى بقيمة 23 مليون جنيه، مطالبا فى الوقت نفسه بالعمل على تعميم التجربة فى باقى المحافظات، لسرعة مد وتدعيم وصلات المرافق.



وخلال الاجتماع، قال المهندس عزت إبراهيم الصياد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، إن المحافظة بها 130 محطة مياه شرب منها 14 محطة ثابتة و66 نقالي و50 محطة جوفية، ومطلوب نحو 800 مليون جنيه للإحلال والتجديد.



وأضاف أنه جار تنفيذ 5 مشروعات مياه شرب، ومتوقع دخولها قبل حلول الصيف المقبل، وتخدم نحو مليونين و534 ألف نسمة، وهى توسعات محطة ميت خميس من 102 إلى 204 آلاف متر مكعب في اليوم، وتخدم نحو 700 ألف نسمة فى مدينة المنصورة، وقرى مركز مدينة المنصورة ومدينة ناصر وقرى شرنقاش وميت عنتر ومركز طلخا، وشبكات محطة منية النصر، وتخدم 400 ألف نسمة، في مدينة منية النصر وقرى مركز منية النصر، ومحطة ميت غمر وشبكاتها بطاقة 112 ألف متر مكعب في اليوم، وتخدم 800 ألف نسمة، فى مدينة وقرى شمال وسط مركز ميت غمر، وشبكات توسعات محطة مياه ميت فارس، وتخدم 500 ألف نسمة فى الوحدة المحلية طناح مركز المنصورة، ومركز ومدينة تمى الأمديد، ومركز ومدينة بني عبيد وشمال مركز دكرنس، وتوسعات محطة مياه جمصة وتخدم 134 ألف نسمة في مدينة جمصة والمنطقة الصناعية و15 مايو والأمن المركزى والسجن.



وأوضح أنه تم تنفيذ عدة مشروعات للحد من المناطق الساخنة، منها تشغيل توسعات محطة مياه ميت فارس وشبكاتها بطاقة 32 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة مياه الترشيح الفائق بجمصة بطاقة 5 آلاف متر مكعب في اليوم، وتشغيل محطة مياه منية النصر، وتشغيل خط مياه ليسا الجمالية بطول 8 كيلومترات، وإعادة تأهيل وزيادة طاقة بعض المحطات بإنشاء وحدات نقالى إضافية وزيادة طاقتها من 41 ألف متر مكعب في اليوم، إلى 92 ألف متر مكعب في اليوم، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة بعض المحطات النقالى، لافتا إلى أن هناك عدة مناطق ساخنة أخرى لاتزال تعانى من مشكلات مياه الشرب، منها قرى فى المنصورة ودكرنس والسنبلاوين، وتم وضع خطة للقضاء عليها من خلال تنفيذ مشروعات جديدة.



وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ 19 مشروعا للصرف الصحي، باستثمارات نحو 956 مليون جنيه، وتخدم مليونا و466 ألف نسمة، فى مراكز المنصورة ودكرنس وبلقاس والسنبلاوين وميت غمر والمنزلة وأجا وشربين والمنزلة وتمى الأمديد ونبروه وبني عبيد.