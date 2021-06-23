وزير الإسكان يستعرض مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي في مدينة العبور الجديدة

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر المستجدات بملف توفيق أوضاع أراضي الجمعيات والكيانات محل القرار الجمهوري رقم 249 لسنه 2016 بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة، خلال اجتماعه بمسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العبور الجديدة، وممثلي بعض الجمعيات والكيانات.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وضع آليات وأسس لتوفيق أوضاع الأراضي، بما يحقق هدف الدولة من إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، ودفع عجلة التنمية والاستثمار بتلك المدن، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين.

وأشار الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه جار توفيق الأوضاع مع الجمعيات والكيانات، واستيداء حق الدولة، وتم وضع المخططات لتلك الأراضي، للإسراع بمعدلات التنمية.

وأضاف المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه جار إعداد المخططات التفصيلية لإحدى الجمعيات، بعد فرز الطلبات المُقدمة، وجار استقبال طلبات باقي الجمعيات في مواعيدها المحددة، تمهيدا للتعامل معها، وإعداد المخططات لها.

يذكر أن المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، شن حملة مكبرة لحصر مخالفات البناء بدون ترخيص، التى قام بها بعض أصحاب قطع الأراضي بنطاق جمعية الأمل المنحلة الواقعة ضمن كردون مدينة العبور الجديدة، طبقا للقرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016.

وأوضح المهندس أحمد علي أن الحملة أسفرت عن رصد بعض المبانى المخالفة التى تمت بدون ترخيص، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالب رئيس الجهاز، أصحاب قطع الأراضي بالمدينة بالالتزام بالإشتراطات البنائية المتبعة، وعدم القيام بأي أعمال بناء إلا بعد الرجوع إلى جهاز المدينة وإستصدار التراخيص اللازمة للبناء، مؤكدا استمرار الحملات المفاجئة لرصد أي تعديات أو مخالفات لأعمال البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.