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وزير الإسكان يستعرض بدائل تطوير عدد من المناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة

الجزار: نُنفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير العمران المصرى
شريف عمر 8:22 م, الخميس, 29 أكتوبر 20 8:22 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع عدد من المكاتب الاستشارية، لاستعراض البدائل المقترحة، لتطوير عدد من المناطق غير المخططة بمحافظتى القاهرة والجيزة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم البدء بتطوير المناطق غير المخططة بمحافظتى القاهرة والجيزة، على أن يتم تعميم تجربة تطوير المناطق غير المخططة بجميع المدن على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير العمران المصرى القائم، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

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وأشار الوزير إلى أن أعمال تطوير المناطق غير المخططة، تشمل فتح محاور مرورية، ورفع كفاءة شبكات البنية الأساسية، وتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة، وإعادة تخطيط تلك المناطق بما يرفع من كفاءة العمران بها، ويمكنها من أداء الأدوار المطلوبة منها، حيث إن العمران هو وعاء التنمية.

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بقلم شريف عمر

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