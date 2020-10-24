وزير الإسكان يستعرض اللمسات الأخيرة للاشتراطات البنائية فى 3 محافظات

عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لاستعراض اللمسات الأخيرة لمشروع الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية).

وشهد الاجتماع الموسع، حضور قيادات الوزارة وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.

ووجه وزير الإسكان، الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بطلب انعقاد المجلس، لعرض واعتماد الاشتراطات، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة وزير التعليم العالي، لتكليف الجامعات الإقليمية بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية لجميع المدن بالمحافظات المصرية أسوة بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية .

وأكد وزير الإسكان، أن الهدف من المشروع ضبط العمران بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، ويحسن من شكل العمران المصرى، ويعيده إلى الشكل اللائق بالدولة المصرية، وهو ما سيعود بالنفع على جميع المواطنين، ويتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية .

وأوضح الوزير أن العمران هو وعاء التنمية، وفى إطار سعينا لضبط العمران، فإننا نهدف إلى توفير البيئة الملائمة للإسراع بمعدلات التنمية الشاملة، وتحسين الحالة الاقتصادية من خلال تحديد الأنشطة والاستخدامات الملائمة لكل منطقة، بما يحقق أعلى استفادة للأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل.

وألمح وزير الإسكان، إلى أن ذلك سيفتح آفاق جديدة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة، ويسهل حركة نقل الأفراد والبضائع والأموال، ويحقق جودة الحياة للمواطنين.