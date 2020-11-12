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وزير الإسكان يستعرض البدائل المقترحة للمخطط الاستراتيجي لتنمية العاصمة الجديدة

لتنمية المرحلتين الثانية والثالثة
خالد الأسمر 8:46 م, الخميس, 12 نوفمبر 20 8:46 م, الخميس, 12 نوفمبر 20

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الثاني خلال أسبوعين، مع مجموعة من كبرى المكاتب الاستشارية، لاستعراض البدائل المُقترحة، للمخطط الاستراتيجي لتنمية المرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الوزير أنه سيتم عرض تلك المقترحات على مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لتحويلها إلى واقع على الأرض، ووضع مخططات تفصيلية لتنفيذ أعمال التنمية بالمرحلتين الثانية والثالثة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وناقش وزير الإسكان مع ممثلى المكاتب الاستشارية، المقترحات التى تقدموا بها للمخطط الاستراتيجي لتنمية المرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة، وأثنى على الجهد المبذول في إعداد تلك المقترحات.

وأكد أنه سيتم التكامل بين المشروعات بالمرحلتين الثانية والثالثة، والمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا مع المناطق المحيطة بالعاصمة.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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