وزير الإسكان يستعرض إنجازات 9 مدن جديدة في الصعيد خلال 2019

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم ويجري تنفيذه من مشروعات مختلفة بـ 9 مدن جديدة بالصعيد خلال عام 2019، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار متابعة ما يتم ويجري تنفيذه من مشروعات مختلفة تشمل الإسكان والمرافق وغير ذلك، بالمدن الجديدة.

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم ويجري تنفيذه من مشروعات مختلفة بـ 9 مدن جديدة في الصعيد خلال عام 2019، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار متابعة ما يتم ويجري تنفيذه من مشروعات مختلفة تشمل الإسكان والمرافق وغير ذلك، بالمدن الجديدة.

وقال وزير الإسكان : “شملت المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بمدن (ناصر الجديدة”غرب أسيوط”- قنا الجديدة – المنيا الجديدة -أخميم الجديدة – ملوي والفشن الجديدتين –– أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة –– طيبة الجديدة) بعدة محافظات في الصعيد”.

وأكد وزير الإسكان أن الدولة مهتمة بتنمية الصعيد، وتوفير الخدمات المختلفة لأهالينا هناك.

وأشار وزير الإسكان إلى أن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضخ حاليا استثمارات بالمليارات فى مدن الصعيد الجديدة، لتوفير مناطق مخططة حضارية، للسكن والاستثمار بصعيد مصر.

جهاز مدينة ناصر الجديدة: جارٍ الانتهاء من مشروع طريق الهضبة الرئيسي بقيمة 2.1 مليار جنيه

وأشار المهندس ياسر رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة”غرب أسيوط”، لتفاصيل الأعمال على النحو التالي:

جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع طريق الهضبة الرئيسي بقيمة 2.1 مليار جنيه، بمدينة ناصر الجديدة” غرب أسيوط” تمهيداً لإفتتاحه.

يمول طريق الهئة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، حيث يعد أحد أهم المشروعات التنموية التي تم ويجري تنفيذها بالصعيد.

جار الانتهاء من تنفيذ 1440 وحدة سكنية نموذج “سكن مصر” شاملة المرافق ( مياه -صرف -رى -كهرباء )، وأعمال تنسيق الموقع بنسبة إنجاز 98%.

جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1584 وحدة سكنية “اسكان اجتماعي” شاملة الربط علي المرافق ( مياه -صرف – ري – كهرباء)، وأعمال تنسيق الموقع بنسبة إنجاز 94.%

تم خلال 2019 تخصيص عدد 372 قطعةأرض (عمارات) من إجمالي عدد 831 قطعة أرض.

تخصيص 98 قطعة أرض (فيلات) من إجماليعدد 491 قطعة أرض،وتخصيص 320 وحدة سكنية بمشروع”سكن مصر”.

هناك عدد من الطلبات لتخصيص قطع أراض، جارٍالبت فيها بمعرفة السلطة المختصة.

تم تسليم وسداد ثمن قطعة أرض بمساحة 81 فدانا بنشاط تعليم عالٍ.

جارٍ تخصيص قطعة أرض بمساحة 77 فدانا بنشاط عمراني متكامل، وجارٍ تخصيص قطعة أرض بمساحة 104 أفدنة بنشاط عمراني متكامل.

جارٍ تخصيص قطعة أرض بمساحة 4000م2 بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات.

جهاز مدينة قنا الجديدة: تسليم 3000 قطعة أرض “إسكان متميز”

استعرض المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة تفاصيل ما تم خلال العام المنصرم على النحو التالي:

تسليم 3000قطعة أرض “إسكان متميز” بالقرعات السابعة التكميلية والثامنة والثامنة التكميلية ضمن محور الأراضى والوحدات السكنية بالمدينة.

تشغيل مدرسة للتعليم الأساسى سعة 42 فصلاً، ومدرسة المتفوقين بعدد 2 مبنى إقامة ومبنى فصول لخدمة أبناء المحافظة.

تشغيل عدد2 ميني باص علي حساب مجلس الأمناء، وجارٍ التنسيق مع المحافظة لتشغيل عدد 10 ميني باصات أخرى، بخطوط سير مختلفة لربط مدينة قنا الجديدة بالمدينة الأم.

تنفيذ الموقف الإقليمى بمساحة 15 فدانا بالمدينة.

الانتهاء من استلام وتشغيل محطة مياه الشرب بالمدينة بطاقة23.5 ألف م3/يوم للمرحلة الأولى.

الحصول على شهادة الأيزو 45001 و 9001 فى مجالي الجودة والسلامة والصحة المهنية.

تنفيذ مأخذ المياه العكرة بقرية سواده على النيل بـ( المرحلة الأولى) بطاقة 45 ألف م3 / يوم.

تخصيص قطع أراضٍ خدمية متنوعة بمساحات 81.3 فدان باستثمارات بلغت 390 مليون جنيه، وتحصيل قيمة 31 مليون كجدية حجز لتلك الأراضي.

بيع 5 محال تجارية + صيدلية ووحدتين إداريتين بقيمة4.5 مليون جنيه.

جهاز المنيا الجديدة: جارٍ الانتهاء من تنفيذ 22 عمارة بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر

وفي مدينة المنيا الجديدة، كشف المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، جهود 2019 كالتالي:

جارٍ الانتهاء من تنفيذ ( 22 ) عمارة بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر بالمرحلة الأولى بمنطقة المركز الترفيهي جنوب نادى نقابة المهندسين.

الانتهاء من تنفيذ مركز الشباب بمنطقة 400 فدان بالمدينة.

الانتهاء من أعمال توصيل الشبكة الرئيسية للغاز الطبيعي بالمدينة، طبقا لبروتوكول التعاون بين جهاز المدينة وشركة وادي النيل للغاز الطبيعي، وتوصيل الخدمة للمنازل.

تطوير محاور الطرق الرئيسية وتجميل الميادين وتطوير أعمال الزراعة بالمدينة.

جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى، بطاقة 20 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، حيث من المقرر الانتهاء من تنفيذها شهر يناير الجاري؛ لاستخدام المياه المعالجة ثلاثياً فى رى الزراعات بالمدينة.

يتم تنفيذ محطة المعالجة بالتزامن مع تنفيذ شبكة الرى للمدينة بالكامل، بحيث يتم الاستفادة من المياه المعالجة فى رى الزراعات فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى.

جهاز مدينة أخميم الجديدة: تم الاستلام الابتدائي لـ33 عمارة

استعرض المهندس حسام فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة ما تم في 2019 كالتالي:

تخصيص قطع أراضٍ لإقامة عدة مشروعات شملت مدرسة دولية على مساحة 6800م، ومدرسة دولية أخرى على مساحة 11800م2، ومعهد عالٍ لنظم المعلومات على مساحة 6916م2، ونادٍ اجتماعي بمركز خدمات الاسكان الاقتصادي على مساحة 8000 م2، ومحطة بنزين بقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة الخدمات بالمنطقة (أ) عند تقاطع المدخل الشمالى الغربى مع الطريق الدائرى للمدينة، ومشروع مبنى كنيسة.

الاستلام النهائي لمبني حضانة بمنطقة 55 فدانا، والاستلام الابتدائي لأعمال بوابة المدخل الشمالي الغربي للمدينة، ومدرسة للتعليم الأساسي بمركز خدمات منطقة الإسكان الاقتصادي،ومرافق منطقة 55 فدانا، وأعمال شبكة تليفونات رئيسية وثانوية منطقة رقم (1) عمارات الإسكان الاجتماعي بمسطح 55 فدانا، وعدد (33) عمارة ضمن (36) عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

الاستلام الابتدائي لمشروعي مبنى ( البريد – وحدة الإسعاف )، وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لتشغيل والاستفادة من تلك المشروعات.

جارٍ السير فى إجراءات تخصيص مدرسة للتعليم الفني، كما تم إصدار رخص التشغيل لمشروعي حضانة بالموقع المقترح لعمارات الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 16، ومخبز بموقع الإسكان الاقتصادي، وإصدار الحصة التموينية للمدينة.

جارٍ تشغيل محال تجارية بأنشطة مختلفة بمركز خدمات منطقة الإسكان الاقتصادي بموقع الإسكان الاجتماعي.

الموافقة على طرح 8 وحدات بأنشطة إدارية ومهنية بعمارات الإسكان الاجتماعي بنظام المزايدة العلنية، وتم اعتماد كراسة طرح بيع عددٍ من قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية بالمدينة.

جهاز ملوي والفشن الجديدتين: جارٍ تنفيذ34 عمارة بمشروع”JANNA”

واستعرض المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، نشاط 2019 كالآتي:

جارٍ تنفيذ عدد (34) عمارة بمشروع”JANNA” للإسكان الفاخر بمدينة ملوي الجديدة.

تنفيذ أعمال الفرمة للطرق بنسبة 90% للمرحلة العاجلة، وبنسبة 40% للمرحلة الأولي بالمدينة.

سداد قيمة 10% جدية الحجز لقطعة أرضبنشاط محطة تموين سيارات بمساحة 3000م2، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 60 فدانا لإقامة سوق تجارية، وجارٍ دراسة سعر 6 قطع أراض مقابل الانتفاع ما بين منافذ بيع ومعارض ومعامل منتجات أسمنتية من قبل لجنة التسعير بالهيئة.

جارٍ دراسة المواقع المقترحة لعدد (17) طلبا لتخصيص أراضٍ بالمدينة من قبل قطاع التخطيط والمشروعات.

جارٍ تنفيذ 18 عمارة إسكان متميز نموذج (أ) بمدينة الفشن الجديدة، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر لعدد 18 عمارة.

جارٍ التجهيز لإحلال طبقة الأساس لعدد 6عمارات، وتم صب الخرسانة العادية لعدد 6 عمارات أخرى، وجارٍ التجهيز لصب الخرسانة العادية لـ 6 عمارات أخرى.

جارٍ تنفيذ 14 عمارة إسكان متميز نموذج (ب) بالمدينة، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر لعدد 14 عمارة ، وتم صب الخرسانة العادية لعدد 4 عمارات، وجارٍ التجهيز لصب العادية لعدد 5 عمارات.

جار التجهيز لتنفيذ أعمال الإحلال لعدد 5 عمارات أخرى، وتخصيص عدد (2) موقع لإقامة محطة خلط خرسانة بنظام مقابل الإنتفاع السنوي للعمل علي توفير الخرسانات للشركات المنفذة.

الانتهاء من أعمال الفرمة للطرق بنسبة 90% بالمرحلة العاجلة بالمدينة، والتي تبلغ مساحتها حوالى 120 فدانا ضمن المرحلة الأولى للمدينة.

الانتهاء من تصميم شبكات المياه والصرف الصحي والري واعتماد المقايسات.

جارٍ دراسة واختيار مواقع الآبار والروافع بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات والاستشاري المصمم.

جهاز مدينة أسيوط الجديدة: الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعاً خدمياً بأنشطة مختلفة بعدة مناطق

واستعرضت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة أنشطة 2019 على النحو التالي:

الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعاً خدمياً، وتشمل (مدرسة ثانوي عام – مدرسة تعليم أساسي – مركز شباب مصغر -نقطة إسعاف -مسجد -ملعب خماسي – ملعب ثلاثي – مخبز) بمنطقة 226 فدانا،.

تنفيذ حضانة أطفال بمنطقة شمال الجامعة، ووحدة صحية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة رجال الأعمال، و (سوقين تجاريتين صغيرتين نموذج 3 محال – ملعب خماسي) بمنطقة باقي الحي الثاني، و(محطة نهاية الخطوط للنقل الجماعي – ملعب خماسي) بمركز خدمات الحي الأول بالمدينة.

جارٍ الانتهاء من تنفيذ 240 وحدة سكنية إسكان اجتماعي بمنطقة 226 فدانا، وجارٍ تنفيذ أعمال شبكة كهرباء بمنطقة خدمات الامتداد المستقبلي، إنشاء موزع توسعة بجوار محطة محولات مدينة أسيوط الجديدة.

جارٍ التنسيق لتنفيذ عددٍ من الخدمات وتشمل ( نقطة شرطة بمنطقة 226 فدانا،وحضانة أطفال بمنطقة الحي الثاني، وملعب خماسي بمنطقة ابني بيتك 2.

تم تشغيل (حضانة المجاورة الرابعة- السجل المدني – البنك الأهلي – وحدة إسعاف ومدرسة تعليم أساسي بمنطقة 266 فدانا – محطة نهاية الخطوط – حضانة ابني بيتك 4- وحدة صحية ومخبزبمنطقة ابني بيتك 2 – مسجدين بمنطقة بيت العائلة الثانى و 226 فدانا).

تم تلقي 54 طلباً بأنشطة مختلفة للاستثمار بالمدينة خلال 2019.

جهاز مدينة سوهاج الجديدة: التعامل مع 80 طلبا لحجز قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بقيمة 2 مليار جنيه

كما استعرض المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدةمجهودات 2018 كالتالي:

تنفيذ شبكات الصرف الصحي بطول 130 كم، وشبكاتمياه الشرب بأطوال 126 كم، وشبكات الطرق بطول 115 كم، وشبكات التليفونات بعدد 10 آلاف خط، وأعمال الزراعة بمسطح 100 ألف متر.

جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 12 ألف م3/يوم من محطة الصرف الصحي بنسبة إنجاز 75%، حيث تبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 36 ألف م3/ يوم، وجارٍ تنفيذ خطوط طرد بأطوال 10 كم.

تخصيص مساحة 332 فداناً بنشاط عمراني متكامل بعدة مناطق بالمدينة، وتخصيص مساحة 40 فدانا لإنشاء جامعات خاصة لخدمة أبناء المدينة.

تخصيص 4 مدارس خاصة وجارٍ تنفيذ إجراءات تخصيص7 مدارس أخرى.

التعامل علي عدد(80) طلبا لحجز قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بقيمة 2 مليار جنيه، وكذا تم تحصيل مبلغ جدية حجز 10 % بقيمة 25 مليون جنيه، وتم استكمال مبلغ 185 مليون جنيه، وجارٍ استكمال باقي المستحقات.

جارٍ تنفيذ مستشفى الأطفال (الأورمان) سعة 263 سريرا (بدروم + أرضى +6 أدوار متكرررة) بمساحة 6.6 فدان، والمستشفى الجامعي سعة 2000 سرير مكونة من (أرضي + 4 أدوار متكررة) على مساحة 8.5 فدان.

جهاز مدينة طيبة الجديدة

استعرض المهندس مصطفى سعيد، رئيسجهاز مدينة طيبة الجديدة مجهودات 2019 كالتالي:

تسليم 542 قطعة أرض بمساحات تتراوح من 209م2: 276م2، ضمن 4018قطعة أرض إسكان اجتماعي.

ترخيص عدد164 قطعة أخرى، وتسليم 55قطعة أرض “إسكان متميز” بمساحات تتراوح من 500 م2: 893 م2 من إجمالي 530 قطعة.

تخصيص قطعة أرض بمساحة 100 فدان لإقامة جامعة الأقصر بمنطقة التوسعات بالمدينة، وتخصيص مبني لكلية الطب لصالح جامعة الأقصر بالحي السكني الثالث، وثان لمبني لكلية الهندسة لصالح جامعة الأقصر بالحي السكني الثالث، وثالث لوحدة صحية لصالح جامعة الأقصر.

تخصيص قطعة أرض بمساحة 4563 م2 لإنشاء منطقة لوجيستية.

تم وجارٍ سداد جدية الحجز لعدد 8 قطع أراضاستثماريةبالمدينة بالإضافة إلى بنك القاهرة بقيمة 50 مليون جنيه، وتلقي 28 طلبا بأنشطة مختلفة بالمدينة بقيمة تعادل100 مليونجنيه، وجارٍ دراسة تلك الطلبات.

بيع 12 محلاً بقيمة 11 مليون جنيه، وتسليم النادي الاجتماعي بمنطقة النوادي لإحدى الشركات المختصة في إدارة المنشاَت الرياضية، وذلك فى ضوء توقيع بروتوكول بشأن استغلال حقوق الانتفاع بالمنشاَت الرياضية التابعة لأجهزة هيئة المجتمعات العمرانية.

إسناد تنفيذ أعمال تأهيل ورفع كفاءة محطة المعالجة بطاقة 9آلاف م3/يوم، وأعمال تطوير ورفع كفاءة طرق حى المدخل، وأعمال رفع كفاءة الحارة القائمة بطريق المدخل الشرقي للمدينة، وتنفيذ شبكات ( صرف – مياه – رى – طرق ) بالمنطقة الاستثمارية جنوب المدينة.، وأعمال صيانة وحراسة الحديقة بالمنطقة الفاصلة بين الإسكان الاجتماعي مرحلة أولي 480 فدانا ومركز الشباب والمسطحات الخضراء المحيطة بالحي السكني الاول، وأعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة الإنارة بالمراحل ( 1- 2 – 3 ) بالمدينة، وطريق الجيش والمدخل الشمالي.

–متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة بعدد 15 مشروعا، والبالغ قيمتها 660 مليون جنيه. ​