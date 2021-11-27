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وزير الإسكان يستعرض إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية

الجزار: إدارة وتشغيل المشروع طبقاً للمعايير القياسية الدولية لجذب كبرى الشركات والكيانات العالمية.. والعلامات التجارية المشهورة
أحمد صبحي 11:15 ص, السبت, 27 نوفمبر 21 11:15 ص, السبت, 27 نوفمبر 21

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لاستعراض مقترح برنامج إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سبق توقيع بروتوكول بهذا الخصوص مع إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية على مستوى العالم.

وخلال الاجتماع، ناقش وزير الإسكان، تفاصيل مقترح برنامج إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية، حيث سيتم إدارة وتشغيل المنطقة، بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة العالمية التي تم الاتفاق معها، من أجل نقل الخبرات للجانب المصري، وإعداد فريق من الكوادر البشرية المصرية، لإدارة وتشغيل هذا النوع من المشروعات الذي يتم تنفيذه لأول مرة بمصر.

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وأكد الوزير، أن برنامج إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يهدف لجذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار بالمشروع، وكذا جذب العلامات التجارية العالمية المشهورة، وسيتم التشغيل والإدارة طبقاً للمعايير القياسية الدولية لإدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية.

وأضاف أن عملية التشغيل ستتم بما يتوافق مع طبيعة المشروع الذى تم تنفيذه على أحدث النظم العالمية فى هذا المجال، وبما يتماشى مع الخطة الموضوعة لتسويق المشروع على المستوى العالمي، لأن هذا المشروع هو الأول من نوعه فى مصر، ويُعد علامة بارزة فى النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية.

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وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر.

وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

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بقلم أحمد صبحي

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