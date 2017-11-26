وزير الإسكان يستعجل تنفيذ مشاريع بالعلمين والمناطق العشوائية

بدور إبراهيمعقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعين مسائيين لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال بكل من مدينتى العلمين والمنصورة الجديدتين، وكذا جهود تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة. وكلف وزير الإسكان مسئولى شركة المقاولون العرب بتكثيف العمل بمنطقة الكور

بدور إبراهيم

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعين مسائيين لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال بكل من مدينتى العلمين والمنصورة الجديدتين، وكذا جهود تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

وكلف وزير الإسكان مسئولى شركة المقاولون العرب بتكثيف العمل بمنطقة الكورنيش بمدينة العلمين الجديدة، للانتهاء من 7 كم من الكورنيش فى الصيف المقبل.

وأشار إلى أنه أجرى اتصالا بمسئولى المكتب الاستشارى المكلف بأعمال الرسومات والتصميمات للكورنيش، وسيسلم الأعمال المطلوبة منه تباعا.

وخاطب الدكتور مصطفى مدبولى مسئولى شركة المقاولون العرب قائلا:”مش عاوز الشغل يتعطل يوم، ولو فيه أى مستحقات مالية للشركة، أو لغيرها من الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة ستصرف على الفور”.

فى الوقت نفسه كلف وزير الإسكان مسئولى شركة المقاولون العرب بزيادة المعدات، والعمالة بمشروعات الشركة بمدينة المنصورة الجديدة، حيث تم إسناد أعمال مرافق وطرق وإسكان للشركة بالمدينة.

وأكد أن ما حدث من إنجاز فى العاصمة الإدارية الجديدة، فى التوقيتات الزمنية، والجودة، يجب أن يتحقق فى كل المدن الجديدة، التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية حاليا.

وأكد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أنه ستتم مضاعفة فرق العمل، والمعدات فى المدينتين، وما تحقق فى العاصمة من إنجاز سيتحقق فى العلمين والمنصورة الجديدتين، خاصة أن جميع العاملين يدركون أهمية هذه المشروعات.

من ناحية أخرى عقد الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعا آخر لمتابعة الموقف التنفيذى لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية، مشددا على أن هذا الملف يقع على قائمة أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذا الحكومة، بهدف سرعة توفير حياة كريمة لأهالينا بهذه المناطق.