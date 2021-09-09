وزير الإسكان يستبعد رئيس جهاز المنصورة الجديدة وعدد من العاملين

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعيين المهندس ياسر عبدالحليم رئيساً لجهاز المنصورة الجديدة، وشدد الوزير على عبد الحليم بالعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع لإنهاء المشروعات فى المواعيد المحددة.

وخلال زيارته التفقدية لمدينة المنصورة الجديدة، أصدر الدكتور عاصم الجزار، قرارا باستبعاد رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، وكذا بعض العاملين بجهاز المدينة.

كما أصدر وزير الإسكان، قرارا بتعيين المهندس ياسر عبدالحليم، رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وكلفه بالعمل على مدار الـ24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، للانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة في مواعيدها المحددة.

واجتمع الوزي مع شركات المقاولات، العاملة فى المشروعات المختلفة، بمدينة المنصورة الجديدة، مشددا علي ضرورة العمل على مدار اليوم، للانتهاء من تنفيذ المشروعات فى مواعيدها المحددة، وبأعلى جودة.