وزير الإسكان يخفض مبلغ تأمين أراضى الشراكة إلى 1%

❏ سحر نصر: %77 نمواً فى التمويل العقارى فى النصف الأول من 2017بدور إبراهيم ورضوى عبدالرازقكشف المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى أصدر قرارًا بخفض مبلغ التأمين المحدد للتقدم إلى أراضى المشاركة من %2 إلى %1 من س

❏ سحر نصر: %77 نمواً فى التمويل العقارى فى النصف الأول من 2017

بدور إبراهيم ورضوى عبدالرازق

كشف المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى أصدر قرارًا بخفض مبلغ التأمين المحدد للتقدم إلى أراضى المشاركة من %2 إلى %1 من سعر الأرض، وذلك تيسيرًا على المستثمرين.

وكانت «المال» قد انفردت فى عددها أمس الأول بردود هيئة المجتمعات على الاستفسارات الخاصة بأراضى المشاركة، والتى تقدمت بها شركات الاستثمار العقارى، وأثارت جدلاً كبيراً بين المطورين وعلي رأسها الرد الخاص بتحديد %2 من سعر الأرض للتأمين نظرًا لعدم منطقيته، وتأثيره فى إفصاح المطور عن عرضه المالى، الذى تتم معرفته بعد فوزه فنيًا.

وأكد وزير الإسكان، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الأهرام للاستثمار العقارى الذى تم عقده أمس الأول، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بقطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقارى، مشيرا إلى حرصها على أن يكون القطاع الخاص شريكا لها فى أعمال التنمية.

وأكد أن قطاع الاستثمار العقارى يحتاج إلى تغيير المفاهيم، فقد تم طرح 12 ألف فدان فى جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن المستثمرين مصرون على التقديم فى الأراضى بالقاهرة الكبرى فقط، وهو ما يجعل مشاركة الدولة فى تنمية مناطق خارج القاهرة الكبرى ضرورة.

ولفت مدبولى إلى أن هناك 12 مدينة جديدة تُخطط على مستوى الجمهورية لاستيعاب الزيادة السكانية ومنع النمو العشوائى، ولذا يجب على القطاع الخاص أن يدخل مع الدولة ويشارك فى تنمية هذه المجتمعات، مضيفًا: «ونحتاج أيضًا إلى أن يقدم القطاع مشروعات عقارية للمستوى المتوسط، ونحن حريصون على تقديم الأراضى بتسهيلات للمستثمرين، وفى أماكن مختلفة، لكى يحدث توازن فى التنمية».

من ناحية أخرى أكدت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى أن التمويل العقارى شهد نشاطًا فى الآونة الأخيرة، ومن المتوقع تناميه فى ظل الطفرة التى يحققها قطاع التشييد والبناء، مشيرة إلى أن عقود التمويل العقارى ارتفعت بنسبة %77 خلال النصف الأول من 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات، مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2016.