وزير الإسكان يختتم جولته بمدينة بدر بتفقد وحدات العاملين بالعاصمة الإدارية

أوضح وزير الإسكان أنه جارٍ تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جولته بمدينة بدر، بتفقد الوحدات السكنية المُخصصة للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأشاد الجزار بمستوى التشطيبات، مشددا على ضرورة الاهتمام بجودة أعمال التشطيب والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروع بأعلى جودة.



وأوضح وزير الإسكان ، أنه جارٍ تنفيذ نحو ١٠ آلاف وحدة سكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون طرح الوحدات بشروط ميسرة.



كما تفقد وزير الإسكان مشروع الإسكان الاجتماعي، الجارى تنفيذه بمنطقة حدائق العاصمة، بمساحة ٣٣ ألف فدان، والواقعة شرق الطريق الدائري الإقليمي، حيث يجري تنفيذ وطرح ٣٣٣٠٠ وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمنطقة.



وتفقد وزير الإسكان، أيضاً، مشروع محطة رفع الصرف الصحي، بطاقة ٢٥ ألف م٣ يوميا، لتخدم مساحة ١٦٠٠ فدان بمدينة بدر، وتستقبل الصرف الصحى القادم من العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال خط طرد ٦٣٠ م