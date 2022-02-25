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وزير الإسكان يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الانتقال إلى العاصمة الادارية نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية
شريف عمر 11:23 ص, الجمعة, 25 فبراير 22 11:23 ص, الجمعة, 25 فبراير 22

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قام الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الخميس ، بجولة تفقدية موسعة لمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة

وخلال الجولة تفقد وزير الإسكان متابعة أعمال الانتقال التدريجى للعاملين خلال هذه الفترة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك برفقة مسئولي الوزارة.

وتجول وزير الإسكان ، بمكاتب مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة توزيع المكاتب على الإدارات المختلفة، وكذا تأثيث المكاتب

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حيث استمع عاصم الجزار إلى شرح من مسئولى الوزارة، عما تم تم إنجازه حتى الآن من توزيع وتأثيث المكاتب.

وأكد الوزير، أن الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة، ليس مجرد انتقال للعاملين بالوزارة، وإنما هو نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.

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بقلم شريف عمر

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