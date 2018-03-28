وزير الإسكان يتفقد معرض سيتى سكيب مصر 2018

المال- خاص افتتح مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، النسخة السابعة من فعاليات معرض سيتي سكيب مصر 2018، بحضور عدد كبير من رجال الاستثمار والمطورين العقاريين. وخلال تفقّد الوزير أجنحة المعرض قدم المطورون العقاريون شرحًا وافيًا عن آخِر…

المال- خاص





افتتح مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، النسخة السابعة من فعاليات معرض سيتي سكيب مصر 2018، بحضور عدد كبير من رجال الاستثمار والمطورين العقاريين.

وخلال تفقّد الوزير أجنحة المعرض قدم المطورون العقاريون شرحًا وافيًا عن آخِر مشاريعهم السكنية التي من شأنها تغيير مفهوم صناعة العقار بمصر.

وأكد د. مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، فى كلمته عقب حفل الافتتاح، أن السوق العقارية وتنامي حجم المشروعات العمرانية بها والتى تتزايد بوتيرة سريعة سنويًّا.

وقال الوزير، خلال افتتاحه فعاليات اليوم الأول لمعرض سيتى سكيب العقارى فى دورته السابعة، إن المعرض يتضمن، هذا العام، تواجدًا قويًّا لعدد ضخم من الشركات العقارية يعكس ثقة المستثمرين العقاريين بالسوق ورغبتهم فى مضاعفة حجم المشروعات التنموية سنويًّا، مضيفًا أن السوق المصرية تعد أحد أكبر الأسواق على مستوى العالم جذبًا للاستثمار، كما تتضمن فرصًا واعدة تتيح للمستثمرين تحقيق أعلى عائد فى مجال التطوير العقارى.

وأشار إلى أن قوة السوق العقارية المصرية تأتى مدفوعة بحجم الطلب الحقيقى القائم بها، والتنامى المستمر فى التعداد السكانى، وهو ما يسهم فى الحفاظ على قوة السوق خلال السنوات المقبلة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات الواعدة، حيث تعد السوق العقارية هى الأرخص على مستوى الأسعار بها، مقارنة بالعديد من المدن العالمية الأخرى، الأمر الذى يدفع بجذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية.

وألمح الوزير إلى أن معرض “سيتى سكيب” يتميز، هذا العام، بمشاركة عدد من الشركات العقارية التى حصلت على قطع بالعاصمة الإدارية الجديدة فى طرح مشروعاتها أمام العملاء، مشيرًا إلى تزايد عدد الشركات العارضة بـ”سيتى سكيب” سنويًّا، كما لفت إلى حرص الوزارة على دعم المطورين العقاريين وإتاحة الفرصة أمام شركات القطاع الخاص فى الحصول على الأراضى.

ونوه بتواجد عدد من الشركات العقارية التى تقوم حاليًّا بعرض مشروعاتها بالسوق والقائمة ضمن المرحلة الأولى من مشروعات الشراكة مع الوزارة، موضحًا أن المطورين العقاريين بالمعرض أكدوا نجاح تجربة الشراكة وتزايد حجم المبيعات بمشروعاتهم القائمة حاليًّا.

وقال إن الوزارة بصدد الانتهاء من تقييم المرحلة الثانية فى مشروعات الشراكة لعدد 12 قطعة، وجارٍ العمل عليها تمهيدًا لإعلانها تباعًا بداية من الشهر المقبل، كما لفت إلى أن الوزارة تجهز حاليًّا للإعلان عن خطة تاريخية لطرح الأراضى أمام المستثمرين والمواطنين، بداية من الشهر المقبل، موضحا أنه من المقرر طرح ما يتجاوز 75 ألف قطعة أرض.

وأضاف أن الوزارة بصدد الاعلان عن طرح اراضى جديدة للمستثمرين خلال الفترة المقبلة من خلال المرحلة الثالثة للشراكة، كما يجرى التجهيز للاعلان عن طرح المراحل الجديدة من مشروعات سكن مصر ودار مصر، فضلا عن بدء طرح المرحلة الاولى من وحدات العاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

ويفتح معرض سيتى سكيب أبوابه بداية من اليوم الأربعاء 28 و حتى 31 مارس، بمقره الجديد فى مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بمحور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، حيث يضم أكثر من 70 مطور عقاري.

وتكشف النسخة السابعة لمعرض سيتي سكيب مصر عن مئات فرص الاستثمار العقاري للمشترين المحتملين عبر جميع نقاط السعر، ومن المتوقع أن يطرح المطورين في مصر أحدث مشاريعهم بقطاع السكني والضيافة والتجاري.

ويعد مؤشر سوق العقار لعام 2018 مطمئن و مستقر للمطورين العقاريين والمستثمرين المهتمين بالسوق المصري، حيث أنه ووفقاً لمجموعة أوكسفورد للأعمال، أدى تحسن الأداء الكلي بكافة القطاعات الدولة الرئيسية، و السياسات النقدية الحاسمة وزيادة تدفقات رأس المال إلى تعافي الوضع الاقتصادي المرجو و من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي مزيد من التحسن في وتيرته خلال العام الجاري.

وتنعكس هذه المؤشرات بوضوح في موافقة صندوق النقد الدولي على تقرير المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي و الذي أشاد في بداية العام بأن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح للتعافى وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وتسلط النسخة السابعة من فاعليات المعرض الضوء على عناصر الابتكار في المشاريع الجديدة المعروضة خاصة مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المزودة بمناطق تجارية و ترفيهية والتى تعد عامل محفز للمطوريين لانشاء مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدام.

ويعمل مطورو العقارات في سيتي سكيب مصر هذا العام على تكثيف الجهود لجذب مشتري المنازل المحتملين بمجموعة من الفيلات والمنازل المستقلة في مشاريع جديدة متعددة الاستخدامات.

من جانبه قال كريس سبيلر، مدير معرض سيتي سكيب مصر: “يقدم المطورون على مدار أربعة أيام حزمة من الخطط الجديدة والمرنة والجذابة التنافسية في ظل تجديد الثقة بالسوق من قبل المستثمرين والباحثين عن المنازل بدعم من التوقعات الاقتصادية الإيجابية”.

وأضاف سبيلر: إن التزايد في عدد السكان المستمر يقابله تزايد الطلب في سوق العقارات المصرية، وعارضو سيتي سكيب يقدمون حزمة متنوعة من المشروعات العقارية لتلبية كل المطالب، قائلًا “نحن نرى أن هناك منتجات سكنية جديدة وفريدة من نوعها، تم إطلاقها بالسوق العقارية، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على المشاريع المجتمعية المتكاملة– اتجاه تبنته المشروعات المعروضة هذا العام”.

وسيحظى كل الزوار بفرصة تفقد أبرز المشاريع التي تم إطلاقها في مصر.

وستطلق شركة تطوير مصر ثلاثة مشاريع متعددة الاستخدامات في سيتي سكيب مصر: فوكا باى الساحل الشمالى بمنطقة رأس الحكمة، وكمبوند بلومفيلدز بالقاهرة الجديدة؛ والمونت جلالة السخنة والمقام على مساحة مليون متر مربع ويضم حوالي 1000 وحدة سكنية و1000 غرفة فندقية موزعة على 12 جزيرة ‘على شكل عين’، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول عام 2020.

وستعرض شركة الصفوة للتطوير العمراني مشروع هاي سيتي ومشروع كابيتال هايتس 1 ومشروع كابيتال هايتس 2، ويتواجد كومباوند هاي سيتي مدينة العبور وهو على أعلى ربوة بمدينة العبور على بعد خمس دقائق من جولف سيتي ويطل على منطقة ميدان أحمد عرابي بوابة رقم خمسة، وسيتم تسليم المشروع 2020 حيث يتميز الموقع بالمساحات الخضراء ووجود ناد صحي بالإضافة إلى المول التجاري، وتقدم الشركة عرضًا خاصًّا يشمل أقساط لمدة 5 سنوات دون مقدم خلال فترة المعرض.

وستعرض شركة “بيتا إيجيبت” للتنمية العمرانية أحدث مشروعاتها “بيتا جرينز نيو كايرو” المقام على 85 فدانا بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة وتستهدف تسليم المشروع 2021 ، ويشتمل على 3000 وحدة سكنية متنوعة، وراعت الشركة تنوع المساحات والمواصفات بالمشروع لتلبية مختلف احتياجات الشريحة المستهدفة من العملاء.

وسيقوم الراعى البلاتينى لمعرض سيتى سكيب، هذا العام، شركة بروجكتس للتطوير العقارى بعرض أحدث مشاريعها وهو منتجع بلوز تيفانى في رأس الحكمة بالساحل الشمال، والذى يعد مشروعًا متكاملًا يتضمن المنشآت التجارية ومراكز التسوق ومتاجر التجزئة ومنشآت ضيافة وترفيه المتكاملة ويمتد شاطئه على مساحة 250 فدانًا، وسوف يقدم المطور خصم 10% حصريا خلال فترة المعرض، بالإضافة لتقديم برامج دفع ميسرة.

وستعرض شركة مدار للتطوير منتجع “أزهى” في العين السخنة. يعد منتجع “أزهى” مدينة سكنية ساحلية راقية متكاملة وتطل مباشرة على شاطئ البحر الأحمر. ويحتوي المنتجع أيضًا على جميع المراكز الخدمية والترفيهية. و يمكن للزوار حجز وحدة بمقدم 15% فقط و فترة تقسيط تصل حتى 8 سنوات هذا العرض سار على جميع الوحدات.

وسيتاح للزوار أيضا فرصة حضور “حوارات سيتي سكيب” على مدار أربعة أيام المعرض وهي الندوات الجديدة المجانية في سيتي سكيب مصر والتي تقدّم محتوى يغطي مجموعة متنوعة من المواضيع لزوّار المعرض.

ويمكن للزوار الاطّلاع على رؤى المتحدثين حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من استثمارتهم في المجال العقاري، ومناقشة اتجاهات السوق، والحصول على معلومات مهمة قبل إتمام عملية شراء، والتواصل مع جهات الاتصال المحتملة لتوليد شركات جديدة.

كما تُقدّم حوارات سيتي سكيب منصة لمعرفة المزيد حول الفرص المتاحة في المعرض، وتُمكّنك من الدخول في استثمار على أساس مستنير في الحدث، ذلك بالإضافة إلى جلسات القطاع التي ستركّز على مناقشة أهم المواضيع للوسطاء والمعماريين والمهندسين وغيرهم من المتخصصين في المجال العقاري.

للمزيد من المعلومات عن زيارة معرض سيتي سكيب مصرالعقاري، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.cityscapeegypt.com

نبذة عن سيتي سكيب:

يعتبر معرض سيتي سكيب مصر أحد الأحداث المملوكة لشركة إنفورما إكزيبيشنز، وتتولى إنفورما إكزيبيشنز تنظيم أكثر من 220 معرضًا تجاريا واستهلاكيا سنويا في شتى أنحاء العالم.