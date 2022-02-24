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وزير الإسكان يتفقد مشروع JANNA في مدينة 6 أكتوبر

الجزار يشدد على ضرورة المتابعة الحثيثة لكل مراحل التشطيب.. والالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف الأعمال
أحمد صبحي 6:08 م, الخميس, 24 فبراير 22 6:08 م, الخميس, 24 فبراير 22

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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع “JANNA”، في مدينة 6 أكتوبر، بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع مشروع “JANNA”، حيث تفقد الوحدات السكنية، وأعمال تنسيق الموقع العام، مشددا على ضرورة المتابعة الحثيثة لكل مراحل التشطيب، والالتزام بأعلى جودة في تنفيذ مختلف الأعمال.

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وأشار الوزير، إلى أن مشروع “JANNA” بمدينة 6 أكتوبر، يشتمل على 6720 وحدة سكنية (280 عمارة) بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، ويقع المشروع على مساحة 155 فدانا، بمنطقة التوسعات الشمالية، بجانب توافر الخدمات المختلفة بموقع المشروع.

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بقلم أحمد صبحي

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