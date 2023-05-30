وزير الإسكان يتفقد مشروع «تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام» بسانت كاترين

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى مدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، لتفقد المكونات المختلفة الجارى تنفيذها ضمن مشروع “تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام” بمدينة سانت كاترين.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.