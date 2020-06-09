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وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء 104 عمارات بـ”الإسكان الاجتماعي” فى حدائق أكتوبر

لتخصيصها كسكن بديل لأهالى سن العجوز
محمود زكي 11:52 ص, الثلاثاء, 9 يونيو 20 11:52 ص, الثلاثاء, 9 يونيو 20

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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع إنشاء 104 عمارات سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعي ذى الطابع الحديث، بمنطقة حديقة الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر.

وأكد على أهمية تنفيذ المشروع، الذي يتم تخصيصه كسكن بديل بضوابط محددة، لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة، التى يتم تطويرها بمحافظة الجيزة، ومنها أهالى منطقة سن العجوز.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع المشروع، وبالوحدات السكنية التى يجرى تشطيبها داخلياً، حيث وجه بالإسراع بمعدلات التنفيذ على أعلى مستوى من التشطيبات، من أجل إتاحة وحدات سكنية تليق بأهالينا فى المناطق غير الآمنة التى يجرى تطويرها بمحافظة الجيزة.

واستمع إلى شرح مفصل للموقف التنفيذي للمشروع، والمراحل الزمنية للانتهاء من المشروع بالكامل، من المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، موجهاً بتنفيذ مجمع خدمات بالمشروع من أجل توفير مجتمع متكامل، يضم السكن والخدمات التى يحتاج إليها المواطنون.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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