وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة المنصورة الجديدة ومنطقة الفيلات المقابلة للكورنيش

تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة ومنطقة الفيلات المقابلة للكورنيش، لتفقد سير العمل، ومتابعة الموقف التنفيذى، ورافقه فى الجولة مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة العناية الفائقة بما تم تنفيذه من أعمال بمشروع كورنيش المنصورة الجديدة، وإظهاره بالشكل الجمالى اللائق.

وأكد أن الكورنيش من العلامات المميزة لمدينة المنصورة الجديدة، موجهاً بالاهتمام بأعمال الزراعة بالكورنيش، وتوفير مقاعد جلوس للمواطنين، وإتاحة الفراغات لإقامة أنشطة تلبى احتياجات زوار كورنيش مدينة المنصورة الجديدة.

كما تجول الوزير ومرافقوه، بمنطقة الفيلات المواجهة لكورنيش المنصورة الجديدة، لتفقد الموقف التنفيذي للأعمال، موجهاً بتوفير مقاعد لجلوس المواطنين ومظلات، وإقامة الأنشطة المناسبة بالفراغات العامة بالمدينة، من أجل خلق حركة دائمة وحياة بجميع مناطق المدينة.

واختتم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة المنصورة الجديدة، بمتابعة سير العمل بالمشروعات السكنية المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة.

ووجه الوزير، بتوفير الأنشطة المناسبة بالمنطقة الفاصلة بين الطريق الدولى الساحلى ومدينة المنصورة الجديدة، لتكون متنزها للمواطنين.

حيث تضم تلك المنطقة، زراعات ومساحات خضراء، ومسارات للمشاة والدراجات بطول 4.2 كم، ومقاعد مظللة للمواطنين، وبرجولات.

وأشار الجزار، إلى أن مشروع “سكن مصر”، بمدينة المنصورة الجديدة، يضم 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بينما يحتوي مشروع “JANNA” على 11232 وحدة سكنية (468 عمارة).

كما يضم مشروع الفيلات 1149 فيلا بها 2103 وحدات، موضحاً أنه جار الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بالمدينة، وجار التنفيذ بالمرحلتين الثالثة والرابعة بنسب متقدمة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة الجديدة، وتضم (مساجد – كنيسة – مدارس – أسواق تجارية – مركز طبى)، كما تم ويجرى تنفيذ مشروعات وشبكات المرافق المختلفة.

كان الدكتور عاصم الجزار، قد بدأ زيارته لمدينة المنصورة الجديدة بعقد اجتماعا مع مسئولي الجهاز وهيئة المجتمعات لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية، ومشروعات المرافق، ومختلف المشروعات التنموية، موجهاً بتكثيف أعمال الزراعات بالطرق والمحاور الرئيسية والجزر الوسطى للطرق.

وأثنى الوزير، على الجهد الذي يبذله مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، وجميع أفراد فريق العمل بجهاز المدينة، فى تنفيذ مختلف المشروعات.

وحثهم على بذل المزيد من الجهد، والالتزام بتنفيذ جميع الأعمال في مواعيدها المحددة، وبأعلى جودة، لإظهار مدينة المنصورة الجديدة بالشكل اللائق بها.