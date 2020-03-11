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وزير الإسكان يتفقد مشروعات المرافق وأعمال ترفيق أراضي «بيت الوطن» في 6 أكتوبر

شدد الجزار على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ
محمود زكي 7:58 م, الأربعاء, 11 مارس 20 7:58 م, الأربعاء, 11 مارس 20

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أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة موسعة بمدينة 6 أكتوبر، تفقد خلالها عددا من مشروعات المرافق، وأعمال ترفيق قطع الأراضي بمشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين العاملين بالخارج، ومشروعات تطوير محاور الطرق الرئيسية.

رافق وزير الإسكان خلال الجولة قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر.

وشدد الجزار، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة،

ووجه بدراسة تطوير المخطط الاستراتيجي للمدينة لتعظيم الاستفادة من المناطق المحيطة بمحاور الطرق، لتصبح محاور وشرايين تنمية تجارية وصناعية.

كما وجه بإجراء دراسة عاجلة لتطوير الخدمات بالفاصل السكنى الصناعى.

واستهل وزير الإسكان ومرافقوه، جولتهم بتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى (١) بطاقة ٦٤ ألف م٣، لخدمة المناطق السكنية بامتداد التوسعات الشمالية.

بالإضافة إلى أعمال ترفيق الأراضي بمشروع “بيت الوطن” لأراضى المصريين العاملين بالخارج، بمنطقة بيت الوطن ( ٢ ) بامتداد التوسعات الشمالية، بإجمالى ٧٠٩ قطع.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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