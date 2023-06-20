وزير الإسكان يتفقد مشروعات المدينة التراثية والداون تاون والحي اللاتيني في العلمين الجديدة

واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جولتهم التفقدية بالمشروعات المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تفقد مشروعات، المدينة التراثية، والداون تاون، والحي اللاتيني.

وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، بالمكونات المختلفة التي تم ويجرى تنفيذها بمشروع المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها حوالي 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات)، وجار الانتهاء من أعمال البلازا الرئيسية، وتنسيق الموقع العام.

كما تفقد وزير الإسكان، أعمال الواجهات، وتنسيق الموقع العام، بمشروع الداون تاون، والذي يضم 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة، وتم تسليم عدد من الوحدات لحاجزيها، ويجرى تنفيذ 24 عمارة بالمرحلة الثانية من عمارات الداون تاون، بها 896 وحدة سكنية، وتجاوزت نسبة إنجازها 67%.

وتابع وزير الإسكان أيضاً، أعمال التشطيبات بمشروع الحى اللاتيني، والمُقام على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق بها 220 عمارة سكنية بإجمالى 12181 وحدة سكنية، وكذا الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع الكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري “مزارين”، والذى يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بإجمالي 618 فيلا، و552 شاليه، و364 عمارة، بإجمالى 8,691 وحدة.