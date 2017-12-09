وزير الإسكان يتفقد كوبرى العبور بـ 6 أكتوبر

بدور إبراهيمتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، أعمال تنفيذ كوبرى العبور - جهينة، بمدينة 6 أكتوبر، ويتم الانتهاء من أعمال الرصف، وتركيب أعمدة الإنارة بأحد الاتجاهين، وهو الاتجاه القادم من الطريق الصحراوي وحتى طريق الواحات، وكلف الوزير بسرعة الانتهاء

بدور إبراهيم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، أعمال تنفيذ كوبرى العبور – جهينة، بمدينة 6 أكتوبر، ويتم الانتهاء من أعمال الرصف، وتركيب أعمدة الإنارة بأحد الاتجاهين، وهو الاتجاه القادم من الطريق الصحراوي وحتى طريق الواحات، وكلف الوزير بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الاتجاهين مع بداية العام المقبل، لتشغيلهما في وقت واحد.

وقال مدبولي: كوبرى العبور، هو كوبري علوى عند تقاطع الطريق مع ميدان العبور (جهينة)، بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه، وسيسهم في تسهيل الحركة المرورية، وحل مشكلات التكدس والاختناق المروري في تلك المنطقة.

وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن العمل بالمشروع يتم على مدار الـ24 ساعة من خلال 3 دوريات عمل، مشيرًا إلى أن كوبري العبور 5 حارات في كل اتجاه، لإمكان تخصيص حارة في كل اتجاه للقطار المكهرب حال تشغيله، وسيتم الاستعانة بشركة الصوت والضوء في إضاءة الكوبري بالكامل.