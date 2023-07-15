وزير الإسكان يتفقد عددا من مشروعات الطرق والمرافق في محافظة البحر الأحمر

يتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد من مشروعات الطرق والمرافق وغيرها من المشروعات بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.

وتتولى وزارة الإسكان تنفيذ هذا المشروعات فى المحافظة، من خلال الجهاز المركزى للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير للبنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.