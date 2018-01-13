وزير الإسكان يتفقد طرق القاهرة الجديدة

بدور إبراهيم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكبر حركة تطوير ورفع كفاءة لطرق مدينة القاهرة الجديدة ، وكذا عدد من المشروعات التنموية المختلفة التي يجري تنفيذها، وفي مقدمتها كوبري محمد نجيب، الذي تم تشغيله تجريبياً منذ أيام.



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تشغيل كوبرى محمد نجيب تجريبياً منذ أيام، مشيراً إلى أن الهدف من الكوبري، هو ربط محور محمد نجيب الشمالى والجنوبى لخلق محور رئيسى يربط طريق السويس بالعين السخنة، بالإضافة إلى الربط المباشر بين أحياء المدينة الشمالية والجنوبية.



وقال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: يبلغ طول كوبرى محمد نجيب ٩٥٠ م، بتكلفة نحو ١٦٠ مليون جنيه، ويتكون من ٥ أجزاء رئيسية، وهي: مدخل ومخرج (٣ حارات مرورية فى كل اتجاه بعرض ٢٠ م)، اتجاه أحياء النرجس والمستثمرين الجنوبية، وكوبرى عرض ٢٠ م (مكون بالتربة المسلحة بين طريق ٩٠ الجنوبى و٩٠ الشمالى)، أعلى طريق ٩٠ الجنوبى، به ٣ حارات مرورية في كل اتجاه، بجانب مدخل للقادم من ٩٠ الجنوبى ومتجه إلى الأحياء الشمالية بالمدينة وطريق السويس، ومخرج للقادم من الأحياء الشمالية وطريق السويس إلى طريق ٩٠ الجنوبى، وكوبرى عرض ٢٥ م، أعلى طريق ٩٠ الشمالى، به 4 حارات مرورية في كل اتجاه، إضافة إلى مخرج للقادم من اتجاه الأحياء الجنوبية إلى الأحياء الشمالية وطريق السويس، ومدخل للقادم من طريق السويس والأحياء الشمالية إلى الأحياء الجنوبية.



كما تفقد وزير الإسكان مشروع تطوير وتوسعة طريق الـ٩٠ الشمالى ليصبح ٦ حارات بدلاً من ٤، بطول ١٨ كم، وتكلفة حوالى ٢١٠ ملايين جنيه، ويهدف لخلق محور رئيسى يربط بين الطريق الدائرى وطريق السويس، وتخفيف الأحمال المرورية عن طريق ٩٠ الجنوبى، وتحقيق السيولة المرورية، كما تفقد مشروع تطوير وتوسعة طريق الـ٩٠ الجنوبى ليصبح ٦ حارات بدلا من 5، بطول ١٧ كم، وتكلفة حوالى ١٦٠ مليون جنيه، ويهدف لربط مدينة القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتخفيف الأعباء المرورية بالطريق، وربط الطريق الدائرى بطريق الدائرى الأوسطى، بجانب خدمة الأحياء الجنوبية بالمدينة ومنها النرجس، والأحياء من 1 : 5، والمستثمرين الجنوبية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروعين نهاية يونيو 2018.



وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع تطوير وتوسعة محور محمد نجيب، بطول ١٠ كم، وتكلفة حوالى ٢٣٠ مليون جنيه، ويهدف لربط طريق السويس بطريق العين السخنة الجديد، وتخفيف الأعباء المرورية عن الطريق الدائرى، بالإضافة إلى تسهيل الحركة المرورية، وربط الأحياء المطلة عليه ومنها البنفسج والنرجس وأبو الهول، ومشروع تطوير وتوسعة طريق طلعت حرب مع إنشاء امتداد للربط مع طريق السخنة الجديد، بطول 6 كم، وتكلفة حوالى ٨٠ مليون، ويهدف لربط طريق الـ٩٠ الجنوبى مع طريقى العين السخنة القديم والجديد، وخلق شريان لنقل الحركة المرورية من مركز المدينة بطريق السخنة، وربط الأحياء الجنوبية ببعضها، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية أغسطس 2018.



وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة المهندس مصطفى فهمى أنه يتم حاليا تطوير وتوسعة طريق السخنة القديم ليصبح ٤ حارات مرورية باتجاهين بدلا من حارتين باتجاه واحد، لخلق شريان حيوى للربط بين المدينة وامتدادها والطريق الدائرى، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة على جانبى الطريق، ومنها مشروع سكن مصر، ويبلغ طول الطريق 11 كم، وبتكلفة حوالى ٣٠٠ مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية ديسمبر 2018

وأشار إلى أنه جاري العمل بمشروع تطوير وتوسعة طريق جمال عبدالناصر ليصبح ٤ حارات بدلا من ٣، بطول ٤ كم، وتكلفة حوالى ٤٥ مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية أكتوبر 2018، ويهدف لإزالة الاختناقات المرورية بالطريق وتطوير مدخل المدينة من الدائرى، ومشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق سعد زغلول، بطول ٥ كم، وتكلفة ١٠٥ ملايين جنيه، ويهدف لربط الطريق الدائرى بمحور طلعت حرب، وإنشاء مدخل جديد للمدينة للتجمع الثالث، بالإضافة إلى خدمة مشاريع الإسكان الجديدة بالمدينة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية ديسمبر 2018.



وأوضح رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه يتم تنفيذ مشروع سكن مصر بالمدينة حيث تم إجراء القرعة في شهر ديسمبر الماضي لـ١٧ ألف وحدة بالتجمع الثالث والامتداد، بتكلفة ٥ مليارات جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية إبريل 2019، بجانب 8700 وحدة سكنية يجري تنفيذها بالمرحلة الثالثة بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بتكلفة ٣.٥ مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية مايو 2019.

