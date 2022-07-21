وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع تطوير «سور مجرى العيون» في القاهرة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون ، والذي يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، في مستهل جولته التفقدية لعدد من مشروعات التطوير بالمحافظة

وتجول وزير الإسكان بمكونات المشروع المختلفة، حيث تفقد أعمال تشطيب واجهات العمارات (تم الانتهاء من تشطيب واجهات 73 عمارة)، وأعمال تنفيذ المرافق، وتنسيق الموقع العام، وتنفيذ المول التجاري الإداري الترفيهي (بلغت نسبة تنفيذه 90٪).

موضحاً أن المشروع يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.

وشدد وزير الإسكان ، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال، وتكثيف أعداد العمالة، والإدارة الجيدة للمشروع، مع الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف مكونات المشروع، بما يتلاءم مع المكانة التاريخية لمنطقة سور مجرى العيون.

وذلك في إطار ما تنفذه الدولة من مشروعات تطوير بالقاهرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافى والسياحى.