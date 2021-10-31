وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروعات الطرق والمحاور بالقاهرة الجديدة

تفقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم الأحد، سير العمل والموقف التنفيذى لمشروعات الطرق والمحاور الجارى تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة.

وخلال جولته، وجه وزير الإسكان بالإزالة الفورية للحواجز التى أقامها السكان في مداخل بعض الشوارع، بوضع أقماع بلاستيكية، وسلاسل حديد، وأكشاك فى مدخل الشارع، موجها جهاز المدينة بعدم السماح بتلك الممارسات، وإزالتها على الفور، وتمثل تعديا على الطريق، وعلى حق المواطنين في استخدام تلك الشوارع.

وتجول الوزير بمحاور الطرق الجارى تنفيذها بالقاهرة الجديدة، وتشمل، مشروع تطوير محور السادات بطول 11 كم، وجار العمل على توسعته، وجعله محوراً حرا يتم ربطه بمحور الميثاق وحتى التسعين الشمالى، ويعتبر مدخلاً رئيسياً للتجمع الأول، ويتم الآن تعديل المحور بتقاطعه مع مصطفى كامل، ومشروع تطوير محور يوسف السباعى بطول 11 كم حتى ربطه بطريق السويس، ومشروع تطوير محور مصطفى كامل، بطول 6.5 كم من طريق السويس وحتى التسعين الشمالي، ومشروع تطوير محور طه حسين، بطول 4.5 كم من طريق الدائري وحتى مصطفى كامل، ومشروع تطوير نجيب محفوظ بطول 6 كم. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎