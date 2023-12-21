وزير الإسكان يتفقد المشروعات التنموية بمدينة أسوان الجديدة

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الى محافظة أسوان، لتفقد المشروعات التنموية المختلفة بمدينة أسوان الجديدة، وكان في استقباله اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

ويرافق وزير الإسكان فى جولته التفقدية، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ووائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومحمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج.