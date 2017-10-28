وزير الإسكان يتفقد المرحلة الثالثة من دار مصر بـأكتوبر

بدور إبراهيم: تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمدينة 6 أكتوبر، الذى يشهد تنفيذ 3024 وحدة بمنطقة التوسعات الشمالية للمدينة، تحت إشراف جهاز المدينة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

بدور إبراهيم:



تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بمدينة 6 أكتوبر، الذى يشهد تنفيذ 3024 وحدة بمنطقة التوسعات الشمالية للمدينة، تحت إشراف جهاز المدينة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه لم يتم طرح تلك الوحدات للحجز، رغم تقدم العمل بالموقع، وصب سقف الدور الرابع في عدد من العمارات، بينما يتم تنفيذ أعمدة الدور الأخير في عدد أخر.

وكلف الوزير بزيادة عدد العمارات في هذا الموقع المتميز، مشيراً إلى أن هناك أراضي جاهزة، وهذا الموقع سيشهد إقبالاً كبيراً حال طرح الوحدات للحجز.

وتجول الوزير في معرض عينات التشطيب المُقام بالموقع، ليتم الاختيار منه، ويضم عينات السيراميك (أرضيات – حوائط)، وأطقم المطابخ والحمامات.

