وزير الإسكان يتفقد الحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة

بدور إبراهيم تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، أعمال تنفيذ الحي السكني الأول، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا توصيل المرافق، والطرق الداخلية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يتم تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بالحي السكني الأول، وجارٍ حالياً أعما

بدور إبراهيم



تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، أعمال تنفيذ الحي السكني الأول، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا توصيل المرافق، والطرق الداخلية.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يتم تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بالحي السكني الأول، وجارٍ حالياً أعمال التشطيبات المختلفة لنحو 17 ألف وحدة منها، تمهيداً لطرحها للحجز للمواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم البدء قريباً في تنفيذ الخدمات المختلفة الخاصة بالحي السكني الأول.



وأوضح الوزير أنه تم البدء في تنفيذ 924 فيلا بمنطقة الفيلات، والشركة المُنفذة تسابق الزمن لبدء التشطيبات في شهر ديسمبر المقبل، حيث تتم التشطيبات على أعلى مستوى.

وطالب الوزير جميع شركات المقاولات المُنفذة للحي السكني بالاهتمام بجودة التشطيبات، وأماكن انتظار السيارات طبقاً للمخطط.



وقام الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة في الحي السكني لمتابعة أعمال توصيل المرافق، حيث تتولى وزارة الإسكان الإشراف على توصيل المرافق الرئيسية، كما ناقش الوزير مخطط توصيل المرافق لإجمالي 40 ألف فدان بالعاصمة، تمثل المرحلة الأولى