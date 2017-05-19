وزير الإسكان يتفقد الحديقة المركزية بالشيخ زايد

بدور إبراهيمتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال بالحديقة المركزية في مدينة الشيخ زايد، التي يتم تنفيذها على مساحة 65 فدانًا.وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من الأعمال، وافتتاح الحديقة خلال شهر سبتمبر المقبل، وتعهد مسئولو الشركة المنفذة وجهاز المدينة واست

بدور إبراهيم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال بالحديقة المركزية في مدينة الشيخ زايد، التي يتم تنفيذها على مساحة 65 فدانًا.

وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من الأعمال، وافتتاح الحديقة خلال شهر سبتمبر المقبل، وتعهد مسئولو الشركة المنفذة وجهاز المدينة واستشاري المشروع، بانتهاء الأعمال وافتتاح الحديقة لاستقبال المواطنين في الموعد المحدد.

ورافق الوزير في الجولة المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع التنمية وتطوير المدن، بهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس جمال طلعت، رئيس جهاز المدينة، لتفقد المشروعات التي يجري تنفيذها بالمدينة.

وقال المهندس جمال طلعت إن الدكتور مصطفى مدبولي تفقد مشروعات تطوير الطرق بالحيين (6، 12)، واستكمال المرحلة الثانية والأخيرة من المحور المركزي بطول 3.5 كم وعرض 45 م، ويُعد من أهم المحاور المرورية بالمدينة، حيث إنه يطل على جميع أحياء المدينة الـ17، وتشمل المحاور تنفيذ مسارات للدراجات.

وتفقد وزير الإسكان أيضًا باكورة مشروعات شركة “زايد إيدج للتطوير العقاري”، وهى إحدي الشركات المساهمة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، حيث تقوم الشركة بإنشاء مركز (تجاري – إداري – فندقي – ترفيهي – طبي) على مساحة نحو 14 فدانًا بالمنطقة الشمالية للمحور المركزي، وكذلك أول تجمع سكني مغلق فيلات (كمبوند) على مساحة 77 فدانًا.