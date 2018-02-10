وزير الإسكان يتفقد الأعمال السكنية بمدينة السلام

بدور إبراهيمتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، بدء تنفيذ الوحدات السكنية فى أرض الـ150 فداناً بمدينة السلام، التى حصلت عليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من مصنع 18 الحربي، مقابل أرض بديلة حصل عليها المصنع بمدينة العاشر من رمضان.وقال مدبولي إ

بدور إبراهيم





تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، بدء تنفيذ الوحدات السكنية فى أرض الـ150 فداناً بمدينة السلام، التى حصلت عليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من مصنع 18 الحربي، مقابل أرض بديلة حصل عليها المصنع بمدينة العاشر من رمضان.

وقال مدبولي إن الأرض تقع فى منطقة متميزة على طريق القاهرة بلبيس، وبجوار استاد الإنتاج الحربى، وقد بدأ تنفيذ مشروع سكني متكامل بها، يضم نحو 8460 وحدة سكنية، وخدماتها المختلفة، سيتم تخصيص جزء من هذه الوحدات لساكني المناطق العشوائية، بينما سيتم بيع الوحدات المتبقية استثمارياً.

وكلف الوزير المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، المشرف على تنفيذ الوحدات، بدفع العمل فى الموقع، وسرعة تطوير الطرق المحيطة بالمشروع، ورفع كفاءتها، خاصة أنها ستخدم مدينة العبور بشكل كبير.