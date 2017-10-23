وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير تل العقارب

بدور إبراهيم: تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير منطقة "تل العقارب" بالسيدة زينب. وطالب الوزير شركة المقاولات المنفذة بضغط البرامج الزمنية، لسرعة الانتهاء من التنفيذ، مطالباً بسرعة صرف أى تعويضات أو فروق أسعار لشركة المقاولات، ومتابعة الب

بدور إبراهيم:



تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير منطقة “تل العقارب” بالسيدة زينب.



وطالب الوزير شركة المقاولات المنفذة بضغط البرامج الزمنية، لسرعة الانتهاء من التنفيذ، مطالباً بسرعة صرف أى تعويضات أو فروق أسعار لشركة المقاولات، ومتابعة البرنامج الزمنى، ولن يتم السماح بالتأخير.



وقال إنه يجري تنفيذ 16 بلوكاً سكنياً بنماذج مختلفة، بها 815 وحدة سكنية (نموذج غرفتين وصالة، وبه 519 وحدة بمساحة 65م2 – و156 وحدة بمساحة 72م2، ونموذج 3 غرف وصالة، وبه 56 وحدة بمساحة 82م2 – و84 وحدة بمساحة 90م2)، و344 وحدة تجارية، موضحاً أنه تم تسكين قاطني المشروع في وحدات بالإيجار لحين الانتهاء من بناء الوحدات الجديدة.

