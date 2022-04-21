تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تشطيبات الأبراج التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية في مدينة العلمين، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجاً تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، ويتم بالتوازى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لتلك الأبراج، كما يتم تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة الشاطئية، وتم الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.

وعلى هامش تفقده لمشروع الأبراج الشاطئية، عقد الوزير اجتماعا مع مسئولى الوزارة والهيئة وجهاز المدينة، لاستعراض الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات السكنية والخدمية، وأعمال المرافق والطرق وغيرها بمدينة العلمين الجديدة، موجهاً بالإسراع معدلات التنفيذ.وأشار الوزير إلى أن المشروعات التى يتم تنفيذها فى مدينة العلمين الجديدة توفر عشرات الآلاف من فرص العمل، وتوفر أيضا فرصا للاستثمار للقطاع الخاص، وتسهم فى تحقيق التنمية التى تستهدفها الدولة.