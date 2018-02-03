وزير الإسكان يتفقد أراضى بيت الوطن للمصريين بالخارج فى القاهرة الجديدة

مدبولى يشيد بتقدم الأعمال ويطالب بزيادة المعدلات المال - خاص تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، ورئيس جهاز المدينة.وأشاد الوزير بتقدم الأعمال فى توصيل المرافق

مدبولى يشيد بتقدم الأعمال ويطالب بزيادة المعدلات



المال – خاص



تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين بالخارج، بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، ورئيس جهاز المدينة.

وأشاد الوزير بتقدم الأعمال فى توصيل المرافق، خاصة أن القاهرة الجديدة بها أكبر عدد من قطع الأراضى التى تم حجزها، مطالبا شركات المقاولات المنفذة بزيادة معدلات التنفيذ، والالتزام بالتوقيتات الزمنية، خاصة أنه يتم حاليا التسليم للمستفيدين.

وقال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: بالنسبة للمرحلة الأولى بالمشروع، يجري الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق لـ1323 قطعة أرض مخصصة بالحي الأول، وتم تسليم 660 قطعة منها للحاجزين، بينما يجري تنفيذ أعمال المرافق لـ1738 قطعة أرض مخصصة بالحي الثاني، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية يونيو 2018، وتم تسليم 685 قطعة منها للحاجزين.

وأضاف: بالنسبة للمرحلتين الثانية، والثانية التكميلية، يجري تنفيذ أعمال المرافق لـ2149 قطعة أرض مخصصة بالحي الثالث، و2005 قطع أراض مخصصة بالحي الرابع، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس 2018.

أما بالنسبة للمرحلتين الثالثة، والثالثة التكميلية، فيجري تنفيذ أعمال المرافق لـ859 قطعة أرض مخصصة بباقى الحي الرابع، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس 2018، وسيتم تسليمها من بداية من 2018/3/15، وتنفيذ أعمال المرافق لـ479 قطعة أرض مخصصة بالحي الخامس، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ منتصف أبريل 2018، وسيتم تسليمها بداية من 2018/4/15.