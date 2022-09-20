وزير الإسكان يتجول بمواقع وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين» فى حدائق العاصمة

تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى مواقع وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمنخفضى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة اليوم الثلاثاء.

وتفقد الوزير بعض الوحدات السكنية، والمشروعات الخدمية، ورافقه فى الجولة، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وجهاز المدينة.

وخلال جولته بموقع المشروع، التقى الدكتور عاصم الجزار، بعدد من سكان المشروع، وعبرو عن سعادتهم بالسكن الحضارى الذى حقق لهم ولأولادهم جودة الحياة، والشعور بالأمن والطمأنينة .

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة حدائق العاصمة، تضم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمنخفضى ومتوسطى الدخل، وينفذ فيها عدد من العمارات تضم أكثر من ألف وحدة سكنية بنموذج “العمارة الخضراء”، ضمن مبادرة “العمارة الخضراء” التى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع البنك الدولي، ومركز بحوث البناء والإسكان، وتهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، في 4 مدن مصرية (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة).

والتقط الدكتور عاصم الجزار، صوراً تذكارية مع العاملين بالمشروع، ومع سكان المشروع،موجهين له بالشكر ولكل من يسهم فى نجاح هذا المشروع.

بينما حثهم الوزير على المحافظة على هذا المشروع الذى هو ملك لهم، حتى يستمر بهذه الصورة الحضارية، ويحقق لهم جودة الحياة.