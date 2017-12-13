وزير الإسكان يتابع 11 مشروع مياه شرب وصرف بالإسماعيلية والغربية

بدور إبراهيم: تابع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لـ 11 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى، قاربت على الانتهاء فى محافظتى الغربية والإسماعيلية، وستدخل الخدمة تباعا بدءا من نهاية الشهر الجارى، وحتى منتصف العام المقبل، والتى تحل جزءا كبيرا من الم



بدور إبراهيم:



تابع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لـ 11 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى، قاربت على الانتهاء فى محافظتى الغربية والإسماعيلية، وستدخل الخدمة تباعا بدءا من نهاية الشهر الجارى، وحتى منتصف العام المقبل، والتى تحل جزءا كبيرا من المشكلات في محافظة الغربية، وتغذى المناطق الجديدة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، بالإسماعيلية ، بتكلفة اجمالية 2 مليار و710 ملايين جنيه.

وقالت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير ومشروعات المرافق، إنه جار الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بمحافظة الغربية، منها 4 مشروعات لمياه الشرب ومشروع للصرف الصحى، بتكلفة إجمالية مليار و180 مليون جنيه.

وأضافت : المشروع الاول هو محطة مياه قطور، تنفيذ شركتى المقاولون العرب وحسن علام، بتكلفة 150 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 43 ألف م3/يوم ، وتم إنهاء تنفيذ المحطة والشبكات وجار تجارب التشغيل لتدخل الخدمة نهاية ديسمبر الجاري، وتخدم نحو 250 ألف نسمة بمدينة ومركز قطور، أما المشروع الثاني فهو توسعات محطة مياه طنطا، تنفيذ شركة المقاولون العرب، بتكلفة 115 مليون جنيه، وسيتم توسعتها من 1400 إلى 2000 لتر/ ث، وسيتم الانتهاء منها في 30 يونيو المقبل، لتخدم مركز ومدينة طنطا، إضافة إلى مشروع توسعات محطة الجلاء بطنطا بتكلفة 90 مليون جنيه، لخدمة مركز ومدينة طنطا أيضا، ومقرر دخولها الخدمة في نهاية ديسمبر الجارى.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوى أنه جار تنفيذ توسعات محطة المحلة القديمة، بتكلفة 125 مليون جنيه، لخدمة مركز ومدينة المحلة، ومقرر دخولها الخدمة فى 30 يونيو المقبل، فضلا عن مشروع الصرف الصحى والصناعى المتكامل بالمحلة الكبرى، بتكلفة 700 مليون جنيه، ويتكون من محطة معالجة صرف صناعي ومحطة معالجة صرف صحي 3 مراحل بطاقة استيعابية 280 ألف م3/يوم ، و تم إنهاء تنفيذ محطة الصرف الصناعي ودخولها مرحلة تجارب التشغيل، وجار الانتهاء من تشطيبات محطة الصرف الصحي للبدء في تجارب التشغيل، ومقرر دخولها الخدمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشار اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إلى أنه بالنسبة لمشروعات محافظة الإسماعيلية، فإنه جار تنفيذ 6 مشروعات بتكلفة إجمالية مليار و530 مليون جنيه، وهى مشروع تغذية مدينة الإسماعيلية الجديدة بمرحلتيها الأولى والثانية بمياه الشرب، تنفيذ ادارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة 880 مليون جنيه، وهى عبارة عن محطة مياه طاقة 70 الف م3 / يوم، كمرحلة أولى تزيد إلى 140 ألف م3 / يوم للمرحلة الثانية ( غرب القناة ) ، وتم تنفيذ برنامج زمني مكثف لدخول المرحلة الأولى الخدمة نهاية الشهر الجارى، لخدمة 350 ألف نسمة فى مدينة الاسماعلية الجديدة بمرحلتيها الاولى والثانية، فضلا عن مشروع توصيل خدمة الصرف الصحي للمدينة بمرحلتيها الاولى والثانية، بتكلفة 440 مليون جنيه، وهى عبارة عن محطة معالجة للاسبقية الاولى من المدينة بطاقة 20 الف م3 / يوم تزيد إلى 60 الف م3 / يوم للمدينة ( 5 احياء) ، بواقع محطتين لكل حى وخطوط الطرد الفرعية والرئيسية الى محطة المعالجة – خط طرد لإعادة المياه المعالجة من المحطة إلى المدينة، لرى المسطحات الخضراء مع رفع المياه الزائدة الى بيارة خروج سحارة مياه مصرف المحسمة، و تم تنفيذ برنامج زمني مكثف لدخول المرحلة الأولى الخدمة نهاية الشهر الجارى.

وأوضح أنه بالنسبة لباقى المشروعات فهى محطة مياه مدينة المستقبل تنفيذ شركة المقاولون العرب، بتكلفة 120 مليون جنيه، ومقرر دخول المرحلة الأولى للخدمة أوائل العام المقبل، لخدمة مدينة المستقبل، إضافة إلى مشروع إستكمال شبكات تغذية منطقة السماكين ورافع مياه الشرب ضمن توسعات مياه أبو صوير ، تنفيذ شركة المقاولون العرب، بتكلفة 15 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ خزان أرضي سعة 3 آلاف متر مكعب، وجار تجارب التشغيل لدخولها الخدمة نهاية الشهر الجارى، لخدمة منطقة السماكين .

وأكد أنه يتم تنفيذ رافع مياه شرب وخزان أرضى سعة ألف متر مكعب فى اليوم بوادى الملاك، تنفيذ شركة المقاولون العرب، بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، وجار تجارب التشغيل، لدخوله الخدمة نهاية يناير المقبل، لخدمة منطقة وادي الملُاك، فضلا عن تنفيذ مشروع صرف صحى بقرية السبع آبار، تنفيذ شركة المقاولون العرب بتكلفة 65 مليون جنيه، وهو عبارة عن محطة معالجة بطاقة 12 ألف م3 / يوم ، وجار تنفيذ المشروع ببرنامج زمني مكثف لدخوله الخدمة في يناير المقبل، لخدمة نحو 85 ألف نسمة، فى قرية السبع آبار والمناطق المجاورة لها.