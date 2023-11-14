وزير الإسكان يتابع وضع منظومة مياه الشرب في مدينة العاشر من رمضان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العاشر من رمضان، لمتابعة وضع منظومة مياه الشرب بالمدينة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أشرف فتحى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي عن مكونات منظومة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان، وكمية المياه المنتجة يومياً من المحطة، والأماكن التى تغذيها، مؤكداً ضرورة إدارة منظومة المياه بأعلى كفاءة، وتقليل كميات الفاقد والمياه غير المُحاسب عليها، ومراجعة عدادات المشتركين، واستبدال العدادات المعطلة، وتركيب عدادات لكل المشتركين، وتحصيل فواتير قيمة الاستهلاك.

ووجه الوزير، بالمتابعة الدورية لأداء الشركات القائمة على تشغيل وإدارة منظومة مياه الشرب بالمدينة، ووضع قواعد وضوابط صارمة لإدارة المنظومة بأعلى كفاءة، وكذا مراجعة أعداد العمالة بالمحطات والروافع ومختلف مكونات المنظومة، وإعادة توزيع العمالة طبقاً للاحتياجات الفعلية بالمدن الجديدة.