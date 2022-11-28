وزير الإسكان يتابع موقف مشروع محور «عمرو بن العاص» الحر بالجيزة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع محور عمرو بن العاص الحر، بمحافظة الجيزة، والذى ينفذه الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وأوضح وزير الإسكان، أن محور عمرو بن العاص الحر، يحقق الربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,3 كم.

ويبلغ عرضه 12 حارة مرورية، شاملاً كوبرى علوى بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، بجانب أعمال الربط مع الطريق الدائرى، ويتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع أيضاً مع شوارع (العروبة – الثلاثينى – محمد أنور السادات “ترسا سابقاً”).

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع محور عمرو بن العاص يهدف إلى زيادة إنسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات.

ويُعد المحور الجديد ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجارى الانتهاء من تنفيذه، ، ويقلل المحور مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.

وفى السياق ذاته، قام اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع محور عمرو بن العاص الحر، والذى يتم تنفيذه في إطار حرص الدولة على إنشاء المحاور الجديدة للمساهمة فى تحقيق التنمية بصفة عامة، وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة.

حيث قام الجهاز المركزى للتعمير بدراسة مشروعات تطوير غرب إقليم القاهرة الكبرى، بما يحقق انسيابية الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة، وتعزيز الربط بين محافظتى القاهرة والجيزة، وتشمل تلك المشروعات، محور عمرو بن العاص، ومحور السادات، وتطوير ورفع كفاء محور 26 يوليو.

وقال اللواء محمود نصار: يتضمن العمل بمشروع محور عمرو بن العاص، إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالى.

ويتضمن أيضاً إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، وسيتم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى فى المشروع بشكل حضارى كمتنزهات وجراجات، وإقامة الخدمات اللازمة.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن تنفيذ المشروع فى المناطق المزدحمة التى يمر بها، والمليئة بشبكات المرافق، تطلب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لعدم تعطل المرافق خلال مدة تنفيذ المشروع.بجانب تحويل كم كبير من المرافق المتعارضة مع مسار المشروع (كهرباء – مياه شرب – صرف صحى – غاز – تليفونات – شبكات اتصالات)، وسرعة حل أى معوقات تواجه تنفيذ المحور لاختصار وقت التنفيذ، والذى يعمل به 3 شركات وطنية.