وزير الإسكان يتابع موقف مشروع «سكن بديل العشوائيات» بالعبور الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع “سكن بديل العشوائيات” الجاري تنفيذه بمدينة العبور الجديدة، مشدداً على دفع العمل بالمشروع وتنفيذ الأعمال بأعلى جودة وكفاءة، وسرعة تذليل أي عقبات إن وُجدت.

وأوضح وزير الإسكان أن تنفيذ المشروع يُؤكد توجه الدولة نحو مواصلة الجُهود المبذولة لتوفير الوحدات السكنية اللائقة لمختلف شرائح الدخل، وكذا توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لإنشاء مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة الخدمات، بجانب إتاحة بدائل للمناطق العشوائية غير الآمنة أو غير المُخططة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير أن مشروع سكن بديل العشوائيات بمدينة العبور الجديدة جارٍ تنفيذه بنسب إنجاز متقدمة بالحي الـ14 بالمدينة، ويضُم المشروع 96 عمارة بها 3360 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من ( 90 مترا مربعا : 115 مترا مربعا ) للوحدة، و96 وحدة إدارية سيتم طرحها بأنشطة متنوعة، و96 محلاً تجارياً.

إضافة إلى مدرسة تعليم أساسى، ومول تجارى، ومركز طبى، وحضانة، وذلك لتوفير الخدمات اللازمة للمنتقلين للسكن بالمنطقة.

وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه جارٍ حالياً استكمال أعمال التشطيبات، وتنسيق الموقع بالمشروع وتشمل أعمال ” إنترلوك – الزراعات – الإنارة – شبكات الري، وغير ذلك”.

وأكد أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال فى التوقيتات المحددة، وطبقاً للجدول الزمنى المتفق عليه، ومراعاة الجودة والكفاءة المطلوبة فى التنفيذ.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

وصاحبهم مسئولو الجهاز، سير العمل بالطريق الرابط بين منطقة الـ2600 فدان والطريق الدائرى الأوسطى بمدينة العبور الجديدة، والذي يتم تنفيذه في إطار الخُطة المتكاملة الجارى تنفيذها لربط المدينة بمختلف المحاور والطرق الرئيسية المحيطة بها.

وأضاف المهندس أحمد على، أنه تم عقد جلسة مزاد علنى لأول سوق تجارية بمنطقة ما بعد الطريق الدائري الأوسطى المقامة على القطعة رقم 54 بمنطقة ( الياقوت ) بالحى الـ 14 بمساحات تتراوح بين (20م2 – 40٠م2).

وذلك فى إطار حرص جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة على توفير جميع الخدمات لحاجزي وحدات منخفضي الدخل بالحى الـ 14، ضمن المبادر الرئاسية سكن لكل المصريين.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع 7 محال تجارية، وصيدلية، وجارٍ العمل على استكمال جميع الخدمات اللازمة بالمدينة.