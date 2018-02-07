وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية



بدور إبراهيم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية.



وخلال الاجتماع، صرح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، بأنه يتم في محافظة القليوبية تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب (محطة مياه القناطر الخيرية بطاقة 68 الف م3/يوم – محطة مياه شبين القناطر – توسعات محطة مياه طوخ بطاقة 68 الف م3/يوم – محطة مياه سرياقوس شرق بطاقة 145 ألف م3/يوم – توصيل مرافق مياه الشرب للوحدات السكنية بالقليوبية 113 عمارة – مشروع تغذية 240 قرية محرومة على مستوى الجمهورية منها 15 قرية بمحافظة القليوبية (وحدات فصل الحديد والمنجنيز بـ7 قرى (كفر مويس- المنيرة – سندوة-كفرحمزة-مرصفا-المنشأة الكبرى-شبرا شهاب) – محطة مياه بالترشيح المباشر طنط الجزيرة – توريد (7) مولدات لمحطات القليوبية – محطة مياه شبلنجة بطاقة 200 ل/ث – توسعات محطة مياه شبين القناطر)، بطاقة 361 ألف م3/ي، بتكلفة مليار و372.5 مليون جنيه، لخدمة مليونى نسمة و174 ألفا، ويجري أيضاً تنفيذ 57 مشروعاً للصرف الصحي، بطاقة 321 ألف م3/ي، بتكلفة 3 مليارات و221.5 مليون جنيه، لخدمة حوالي 1.1 مليون نسمة.



وقال المهندس حسن الفار: بالنسبة لموقف مشروعات الصرف الصحي المخطط لقرى القليوبية حتى 2018/6/30، فسيصل عدد القرى المخدومة إلى 100 قرية بما نسبته 51 % من قرى المحافظة، وعدد القري التي يجري توصيل خدمات الصرف لها إلى 33 قرية بما نسبته 16 % من قرى المحافظة، بينما المخطط حتى 2019/6/30، أن يصبح عدد القرى المخدومة 119 قرية بما نسبته 60 % من قرى المحافظة، وعدد القري التي يجري توصيل خدمات الصرف لها 28 قرية بما نسبته 14 % من قرى المحافظة.



وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي: من المقرر في العام المالي 2018/2017، الانتهاء من تنفيذ 15 مشروعاً للصرف الصحي (تشمل خدمة 20 قرية)، بطاقة 30 ألف م3/ي، بتكلفة حوالي مليار جنيه، لخدمة 433 ألف نسمة، و6 مشروعات لمياه الشرب (توسعات محطة مياه طوخ (68 ألف م3/يوم) – توسعات محطة مياه شبين القناطر (86 ألف م3/يوم) – مشروع 240 قرية (محطة شبرا شهاب – مرصفا – كفر حمزة – سندوة) وباقي المحطات – الخزانات العلوية بمحطة مياه القناطر الخيرية – الخزانات العلوية بمحطة مياه شبين القناطر – محطة مياه طنط الجزيرة)، بطاقة 179.5 ألف م3/ي، بتكلفة 442 مليون جنيه، لخدمة حوالي 1.1 مليون نسمة.



وأشار المهندس حسن الفار إلى أنه يتم التخطيط لتنفيذ 3 محطات أخرى لمياه الشرب، وهي: محطة مياه كفر شكر، بطاقة 45 الف م3/يوم، بتكلفة 50 مليون جنيه، ومحطة مياه الزراعة، بطاقة 30 الف م3/يوم، ومحطة مياه كفر الجزار، بطاقة 15 الف م3/يوم.



واستعرض المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، المناطق الساخنة بالمحافظة، وأسبابها، ومقترحات حلها وهي: (مناطق متفرقة بمدينة بنها، وتعاني من تهالك الشبكات وضعف المياه، ومقترح حلها يتمثل في أعمال إحلال وتجديد وتدعيم ومد شبكات مياه بلاستيك مدينة بنها – بعض قرى مركز بنها، وتعاني من تهالك الشبكات وضعف المياه، ومقترح حلها يتمثل في أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بلاستيك بقرى مركز بنها (الشموت – ميت عاصم – الرملة)، وخط ربط محطة مياه نقباس ومحطة مياه ميت السباع، ودق بئرين 14 بوصة ووحدتي أعماق 75 ل/ث بمحطة مياه ميت عاصم، وخط طرد بطول 4كم حتى قرية مجول، وإنشاء خزان أرضى 600 م3 وطلمبات رفع 60ل/ث بقرية مجول – بعض قرى مركز القناطر، وتعاني من تهالك الشبكات وضعف المياه، ومقترح حلها يتمثل في مد وتدعيم خطوط مياه بلاستيك بمناطق سكنية (أجهور الصغرى – البرادعة – عزبة السيد محمد – باسوس) بمركز القناطر الخيرية – بعض قرى مركز شمال الخانكة، وتعاني من ضعف المياه، ومقترح حلها يتمثل في أعمال إحلال وتجديد الخزان العالى بالمنطقة الصناعية (الجبل الأصفر – منشية الجبل الأصفر) – بعض قرى مركز شبين القناطر، وتعاني من تهالك الشبكات وضعف المياه، ومقترح حلها يتمثل في أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بلاستيك بقرى (كفر شبين – طحا – كفر طحا – المريج) – بعض القرى بمركز طوخ، وتعاني من تهالك الشبكات وضعف المياه، ومقترح حلها يتمثل في أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بلاستيك بقرى (المنزلة – منصورة نامول – نامول – سنهرة – خلوة سنهرة – كفر الحصافة) – بعض قرى مركز قليوب، وتعاني من ضعف المياه، ومقترح حلها يتمثل في إنشاء 3 محطات ترشيح مباشر بمناطق بلقس وميت حلفا.



وقال المهندس مصطفى مجاهد: تم تنفيذ بعض الأعمال لخدمة المناطق المحرومة بمياه الشرب، بمساهمة المجتمع المدنى بتكلفة 8.2 مليون، وهي: توصيل الميـاه بمساهمة نادى روتارى هليوبوليس، لعزب (الديرى – الحبشي – ابواسـماعـيل)، وشارع الجيش بمدينة قليوب، وتوصيل المياه بمساهمة نادى روتارى حورس، لعزب (عبد الله باشا – الشوربجي – اللي)، وتوصيل المياه بمساهمة شركة الأهلى للاستثمار لعزبة الشرق الأوسط بطوخ، ومد خطوط المياه لمناطق جديدة وبعض العزب المحرومة بأطوال 52.107 كم، كما تم تنفيذ بعض الأعمال للتغلب على مشكلة نقص المياه بتكلفة 2.8 مليون، وهي: إنشاء خط مياه لتغذية قرية عرب الصوالحة قطر 300 مم بطول 1300 م، بشبين القناطر، وربط خط مياه قرية أبو الغيط على محطة مياه القناطر المرشحة رقم (1) 90 ل/ث، بالقناطر الخيرية، ومد خط قطر 250 مم بطول 2 كم لتغذية منطقة حوض الكوامل بالقلج، بالخانكة، ومد خط قطر 200 مم بطول 2.5 كم من محطة مياه ميت عاصم الإرتوازى، لقرية مجول ببنها.



كما قدم الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، عرضاً عن جودة مياه الشرب وكفاءة معالجة مياه الصرف بمحافظة القليوبية، موضحاً أن شركة القليوبية تلقت خلال أشهر صيف عام 2017، عدد 20278 شكوى منها 10992 شكوى مياه الشرب (انقطاع – كسور – ضعف) بنسبة 54.2%، و9261 شكوي صرف صحي (طفح الصرف الصحي) بنسبة 45.7%، و25 شكوي تجارية بنسبة 0.1%.



وفى نهاية الاجتماع كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات المياه بالمناطق الساخنة، قبل الصيف المقبل، حتى لا تحدث شكاوى، مع ضرورة الاهتمام بالرد على شكاوى المواطنين، والتواصل معهم.