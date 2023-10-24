وزير الإسكان يتابع موقف البرنامج الزمني المضغوط للانتهاء من مشروع تطوير الصرف الصحي في المقطم

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس، لمتابعة الإجراءات التى تم اتخاذها لتكثيف العمالة والمعدات، والبرنامج الزمني المضغوط للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير الصرف الصحى بالهضبة العليا والوسطى، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية، بمنطقة المقطم، بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة مشروعات تطوير البنية الأساسية، بالمناطق المهمة والحيوية، ومنها منطقة المقطم.

وخلال الاجتماع، استمع الدكتور عاصم الجزار، لشرح تفصيلى من رئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، عن معدلات الإنجاز بمختلف مكونات مشروع تطوير الصرف الصحى بمنطقة المقطم، والجدول الزمني المضغوط للانتهاء من التنفيذ، وموقف تنفيذ الأعمال المُسندة لكل مقاول، وأعداد العمالة، وأنواع وأعداد المعدات المستخدمة فى التنفيذ، وخطة التغلب على العقبات والتحديات التى تواجه تنفيذ المشروع.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع تطوير الصرف الصحى بالهضبة العليا والوسطى وتوسعات محطة الرفع الرئيسية بالمقطم، تنفذه الوزارة ممثلة فى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، ومن خلال شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، بتكلفة تزيد على 600 مليون جنيه، ويشمل 3 مكونات رئيسية، خط الانحدار الرئيسي، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية، وخط الطرد، ويخدم المشروع، مناطق الهضبة العليا، ومساكن التعاونيات، والأسمرات، ومشروع عباد الرحمن، وأب تاون كايرو.

وأضاف الوزير: يتكون خط الانحدار الرئيسي، من جزءين، أولهما، حفر مكشوف بطول 4600 متر تقريباً (1100 متر مواسير بلاستيك بقطر 800 مم، و3500 مم مواسير خرسانية بأقطار “900 – 1000 – 1200 مم”)، والثاني، حفر بالدفع النفقى بإجمالي طول 1800 متر، بينما يبلغ طول خط الطرد (2550 متراً من مواسير الزهر المرن، و2800 متر من البولي إيثيلين عالي الكثافة بقطر 1000 مم)، وتبلغ مساحة توسعات محطة الرفع الرئيسية 3200 م2، وتتكون من بيارة بعدد 4 طلمبات، ومبنى محولات، ولوحة توزيع، ومبنى المولد.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد يوم الخميس الماضي سير العمل بمشروع تطوير الصرف الصحى بالهضبة العليا والوسطى، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية، بمنطقة المقطم، ورافقه مسئولو الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وشركة مياه الشرب بالقاهرة.