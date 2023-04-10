وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» في 3 مدن جديدة

‫تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” بمدن 6 أكتوبر وحدائق العاصمة والسويس الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” من أهم وأكبر المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً، وتهدف لتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع، موجهاً بالإسراع بمعدلات التنفيذ، للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بأعلى جودة، فى الوقت المحدد، وتسليمها لمستحقيها.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن الوحدات السكنية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” بمحوري الإسكان فوق المتوسط والمتوسط، تقع بمنطقة الفاصل السكني الصناعي بمدينة ٦ أكتوبر، وهو موقع متميز يطل على الطريق الدائري الأوسطى، والطريق الشمالي أمام عمارات الإسكان المميز 2000 قطعة، وبجوار العديد من المشروعات السكنية المتميزة بالمدينة، وتبلغ مساحة المشروع الإجمالية 70 فدانا، ويضم 85 عمارة، بها 2040 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة.

وقال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن متوسط نسبة تنفيذ العمارات بلغ 81 %، بمحور الإسكان فوق المتوسط، مضيفاً أن متوسط نسبة تنفيذ عمارات الإسكان المتوسط بلغ 24%، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق حسب تنسيق الموقع ودفع العمل بالمشروع.

وقامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، وممثلو وحدة الدعم الفنى بوزارة الإسكان، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية ” سكن كل المصريين ” بعدد 86 عمارة تضم نحو 2064 وحدة سكنية ضمن المرحلة العاجلة على مساحة ٣٠٠ فدان بمدينة السويس الجديدة، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بالمواقع.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن متوسط نسبة تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بلغ 51%، مشيرة إلى أن نسب الإنجاز تتناسب مع معدلات التنفيذ طبقا للبرامج الزمنية المقررة لإنهاء الأعمال فى مواعيدها المحددة.

وفى نهاية الجولة الميدانية بمشروع ٨٦ عمارة “سكن كل المصريين ” بمدينة السويس الجديدة، أكد مسؤولو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، ضرورة تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة، وفي المواعيد المحددة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، أعمال تنسيق الموقع وأعمال الطرق ضمن المبادرة الرئاسية” سكن كل المصريين ” محور محدودي الدخل، حيث تحتوى على ٢٩٤٩٦ وحدة سكنية بمساحة ٩٠م٢ نموذج 3 غرف وصالة، وتم الانتهاء من تنفيذ ٢٦٩٧٦ وحدة سكنية بنسبة إنجاز ٩٩%، وجارٍ الانتهاء من ٢٥٢٠ وحدة سكنية بنسبة إنجاز ٩١%.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن العمل يتم على مدار ٢٤ ساعة وأنه يتزامن مع تنفيذ مشروعات الإسكان تنفيذ مشروعات الخدمات التى بدورها توفر احتياجات المناطق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مخبزين وتسليم أحدهما، وجارٍ إنهاء الإجراءات مع وزارة التموين للتشغيل، والآخر سيطرح فى مزاد علنى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٢.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ حضانتين، وتم تسليم واحدة منهما إلى وزارة التضامن الاجتماعى لتشغيلها، والأخرى جارٍ دراسة طريقة تشغيلها وتم الانتهاء من مركز طبى وتم تسليمه إلى وزارة الصحة لتشغيله.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه تم تسليم مدرسة إلى هيئة الأبنية التعليمية لتشغيلها وتم تسليم ملعب خماسي إلى وزارة الشباب والرياضة لتشغيله، وتنفيذ ٤ أسواق تجارية وتم بيع سوقين تجاريتين، وجارٍ دراسة طرح سوقين أخريين للبيع، هذا بالإضافة إلى المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها لاستكمال خدمات تلك المرحلة، مثل قسم الشرطة ومخابز ومراكز طبية وحضانات ومدارس وأسواق تجارية وموقف إقليمى وملاعب ومراكز شباب تتراوح مساحاتها بين ٣ أفدنة و٥ أفدنة.