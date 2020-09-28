وزير الإسكان يتابع مشروع تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربى

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الثاني خلال أيام لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع.

واستعرض وزير الإسكان ، خلال الاجتماع المخطط الاستراتيجي لأراضى الساحل الشمالي الغربي، والمخططات التفصيلية لمناطق التنمية ذات الأولوية، استعداداً للبدء فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى، بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.