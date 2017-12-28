وزير الإسكان يتابع مشروعات المياه الجديدة في الجيزة

بدور إبراهيم تابع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات المياه الجديدة وتوسعات المحطات القائمة، في محافظة الجيزة، لتلافي مشكلة المناوبات وانقطاع خدمة مياه الشرب خلال فصل الصيف المقبل، ولدفع العمل في هذه المشروعات.وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالبرنامج ا

بدور إبراهيم



تابع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات المياه الجديدة وتوسعات المحطات القائمة، في محافظة الجيزة، لتلافي مشكلة المناوبات وانقطاع خدمة مياه الشرب خلال فصل الصيف المقبل، ولدفع العمل في هذه المشروعات.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتسليم المحطات في موعدها، ودخولها الخدمة قبل الصيف المقبل.



وقال الوزير: يتم تنفيذ محطة مياه منشأة القناطر من خلال برنامج تنفيذي مكثف، لخدمة منطقة شمال الجيزة، بطاقة إنتاجية 70 ألف متر مكعب في اليوم، لخدمة 350 ألف نسمة، وتنفيذ توسعات محطة مياه إمبابة، والتي ستحل العديد من المشاكل والمناوبات في مناطق إمبابة والوراق وكرداسة والمناطق المجاورة، وهناك تكليف بسرعة الانتهاء من المحطتين.



واستعرض الوزير توسعات محطة مياه أطفيح، والمتوقع دخولها الخدمة في مايو 2018، فضلاً عن متابعته لآخر محطتين دخلتا الخدمة حديثاً في المحافظة، وهما توسعات مياه العياط والصف.