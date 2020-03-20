عقـــارات

وزير الإسكان يتابع مخططات تطوير أراضي الساحل الشمالي

لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضى
سحر نصر 2:38 ص, الجمعة, 20 مارس 20 2:38 ص, الجمعة, 20 مارس 20

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لمتابعة مخططات تطوير أراضى الساحل الشمالي.

وحضر الاجتماع رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وقيادات الوزارة، والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة تعمل حالياً، وبالتعاون مع الجهات المختلفة، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضى، والاستخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة، بما يتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.

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بقلم سحر نصر

كاتبة صحفية بجريدة المال، متخصصة في تغطية أخبار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وشركات التطوير العقاري والمقاولات، حاصلة علي ليسانس آداب قسم اعلام، شعبة صحافة، التحقت بجريدة المال قسم العقارات منذ عام 2018.

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