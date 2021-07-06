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وزير الإسكان يتابع عددا من المشروعات في «العلمين الجديدة»

تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجاً بالمرحلة الأولى بالمدينة
أحمد صبحي 12:18 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21 12:18 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ومنها الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، وعمارات الداون تاون، والمدينة التراثية، وغيرها.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، من أبراج المنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج للدور للثامن، مضيفا أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجاً بالمرحلة الأولى بالمدينة.

كما يجرى الانتهاء من أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع  بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.

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وأشار الوزير، إلى أنه منذ نحو أسبوعين، تم وضع حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون، في مدينة العلمين الجديدة.

وتنفذها شركة “cscec” الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2.

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وأضاف أنه من المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمنطقة الداون تاون، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة.

ويجرى تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل:

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“البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات”.

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بقلم أحمد صبحي

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