وزير الإسكان يتابع سير العمل ومعدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، سير العمل ومعدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بعدة مناطق بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح وزير الإسكان أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة 6 أكتوبر، تشمل مشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين- محور الإسكان المتوسط، ومحور الإسكان فوق المتوسط”، ومشروع جنة، ومحطة محولات كهرباء بالتوسعات الشمالية، بجانب مشروعات الطرق، والخدمات.

مراعاة الجودة

وشدَّد وزير الإسكان على ضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للمشروعات بزيادة معدلات الإنجاز، وتكثيف العمالة، والالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية، وكذا مراعاة معايير الجودة، والصحة والسلامة المهنية، وسرعة الانتهاء من الأعمال في موعدها.

في سياق متصل، تفقّد المهندس عادل النجار، موقع مشروع المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” محور الإسكان المتوسط، المقام على مساحة 92 فدانًا، الذي يقع بالفاصل السكني الصناعي، تقاطع محور جمال عبدالناصر مع الطريق الدائري الأوسطي.

وقال النجار إنه جارٍ تنفيذ 134 عمارة سكنية بواقع 3216 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدة، تتنوع بين (100 – 110 و120 مترًا مربعًا)، لافتًا إلى أن جميع العمارات السكنية تحتوي على مصعد كهربائي، وبلغت نسبة تنفيذ العمارات 30% للمشروع.

كما تفقّد المهندس عادل النجار، مشروع “سكن لكل المصريين- محور الإسكان فوق المتوسط”، حيث تجوّل داخل المشروع الذي يقع في تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي، والمقام على مساحة 69 فدانًا وفقًا لتعليمات وزير الإسكان

وتابع النجار، خلال مروره بمحور الإسكان فوق المتوسط، أعمال تنفيذ 85 عمارة سكنية تحتوي على 2040 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحة 150 مترًا مربعًا في المتوسط للوحدة، وتنقسم إلى 3 غرف.

سكن كل المصريين

وقال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 85%؜ من أعمال مشروع سكن لكل المصريين (محور الإسكان فوق المتوسط)، ومتوقع تسليم المشروع في يونيو 2024.

وأوضح النجار أن تصميم العمارة السكنية يتكون من أرضى و5 طوابق كل طابق به 4 وحدات، وتحتوي كل عمارة منها على مصعد لتلبية رغبات واحتياجات السكان، كما أن المشروع مُحاط بسور سلك بالإضافة إلى سور شجري خارجي وبوابات

مشيراً إلى أن نسبة إنجاز الأعمال بمشروع سكن لكل المصريين- إسكان فوق المتوسط، بلغت نحو 85% للعمارات، ونسبة 85% للمرافق (مياه، صرف ورى).

ولفت رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه سيتم تنفيذ منطقة خدمات متكاملة داخل المشروع لخدمة السكان من أسواق، ومحال تجارية، ومولات تجارية، وحضانات، وأنشطة ترفيهية؛ لتوفير سبل الراحة للسكان وتلبية احتياجاتهم.

مشروع جنة

عقب ذلك، توجه النجار لمتابعة مشروع “جنة أكتوبر”، والمُقام على مساحة 155 فدانًا، حيث يحتوي على 280 عمارة و4 أسواق تجارية، موجهًا بسرعة إزالة جميع العقبات، وسرعة تنفيذ الأعمال طبقًا لمواصفات الطرح، وذلك لتسليم الحاجزين لتلك الوحدات.

وتفقّد النجار محطة محولات كهرباء بالتوسعات الشمالية، والمغذية لمنطقة التوسعات الشمالية والحي التاسع، وتعمل بجهد ٢٢/٢٢/٢٢٠ ك بقدرة 3*125 ميجافولت أمبير، والمُقامة على مساحة 18200 م2.

نسب الإنجاز

وأوضح النجار أن نسبة إنجاز الأعمال المدنية بلغت نحو 41.8%، وبلغت نسب إنجاز أعمال تسوية الموقع العام وتجهيزاته،

وأعمال السور الخارجي والبوابات وأبراج الحراسة وغرفة الأمن نحو 90%، كما بلغت نسبة إنجاز أعمال مبنى الـ220 ك.ف نحو 73%،؜ فيما بلغت نسبة إنجاز أعمال مبنى التحكم وصالات الجهد المتوسط (22 ك.ف) نحو 40%؜.