وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع كابيتال بارك في العاصمة الإدارية

تجوَّل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مشروع الحدائق المركزية “كابيتال بارك” بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة.

وتعدّ الحديقة المركزية “كابيتال بارك” أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، ورافقه في الجولة مسئولو الوزارة، وشركات المقاولات المُنفذة للمشروع.

وأخذ وزير الإسكان ومرافقوه جولة موسعة بمكونات المشروع المختلفة، مؤكدًا ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والتى تجاوزت 85%،

والانتهاء فى المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، طبقًا للمواصفات المحددة للتنفيذ، وبما يليق بهذا المشروع القومي الكبير الذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ويشكل مع مشروع منطقة الأعمال المركزية علامة مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير أن مشروع الحدائق المركزية “كابيتال بارك” يتكون من 3 قطاعات، وسيوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية يَسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدرّاجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وتابع الوزير أن المشروع يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية،

ويضم المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم- حديقة تعليمية للأطفال- الساحة الاحتفالية- بحيرة الفنون- الحديقة التراثية- النادي الريفي- النادي الرياضي- الساحة المركزية- مجمع المطاعم- السينما المفتوحة- الحديقة التفاعلية- حديقة الأعمال الفنية- بحيرة القوارب- واحة الرفاهية- حديقة ذات طابع إسلامي).