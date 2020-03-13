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وزير الإسكان يتابع جهود التعامل مع مياه الأمطار الغزيرة في 6 أكتوبر والشيخ زايد

وجه الوزير الشكر لجميع العاملين بجهازي المدينتين
محمود زكي 5:39 م, الجمعة, 13 مارس 20 5:39 م, الجمعة, 13 مارس 20

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أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة موسعة في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، لمتابعة جهود التعامل مع الأمطار الغزيرة.

وكلف وزير الإسكان بتكثيف المعدات والعمالة فى المواقع ذات المناسيب المنخفضة، التى شهدت تكدس المياه.

كما كلف وزير الإسكان بسرعة ضخ مياه الشرب فى الشبكات، خاصة فى ظل فترة الانقطاع التى استمرت لعدة ساعات، إما لانقطاع الكهرباء، أو لتخفيف الضغوط عن شبكات الصرف الصحى.

ووجه الوزير الشكر لجميع العاملين بجهازي المدينتين الذين لم يغادروا مواقع عملهم منذ بدء موجة الطقس السيئ.

وأشار إلى أن كميات مياه الأمطار التى سقطت على مختلف المحافظات منذ الأمس غير مسبوقة، ولا تقدر شبكات الصرف الصحى على استيعابها، ولذا كان الضغط شديدا على العمال لسرعة التعامل فى الشوارع المختلفة.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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