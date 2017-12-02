وزير الإسكان يتابع تنفيذ 50 مشروعا للصرف الصحى في الصعيد

بدور إبراهيم:تابع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها فى محافظات الصعيد والوادى الجديد، فى إطار الاهتمام الكبير بمحطات معالجة الصرف الصحى فى صعيد مصر، للحفاظ على نهر النيل، حيث قامت الوزارة بمضاعفة طاقة محطات الم

بدور إبراهيم:

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها فى محافظات الصعيد والوادى الجديد، فى إطار الاهتمام الكبير بمحطات معالجة الصرف الصحى فى صعيد مصر، للحفاظ على نهر النيل، حيث قامت الوزارة بمضاعفة طاقة محطات المعالجة فى النطاق الجغرافى داخل الصعيد، إضافة إلى تنفيذ 50 محطة معالجة صرف صحى جديدة.

وقالت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة والمشرف على مشروعات المرافق: تم مضاعفة طاقة محطات المعالجة، حيث وصلت إلى حوالى 872 ألف متر مكعب فى اليوم، مع تنفيذ مشروعات جديدة حاليا.

وأضافت أنه جار حاليا الانتهاء من 50 محطة معالجة صرف صحى، منها 38 محطة بمعالجة ثنائية بإجمالى طاقة استيعابية 770 ألف متر مكعب فى اليوم، و12 محطة بمعالجة ثلاثية بطاقة استيعابية 314 ألف متر مكعب فى اليوم، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمحطات الجديدة إلى نحو مليون و84 ألف متر مكعب فى اليوم.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، أن المحطات الجديدة يتم تنفيذها فى جميع محافظات الصعيد، وهى الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، بجانب محافظة الوادى الجديد.