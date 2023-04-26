وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» في «العبور الجديدة»

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ المقررة لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” بالحي الـ14، بمدينة العبور الجديدة.

ويضم الحي 806 عمارات بإجمالى 19344وحدة سكنية بالإضافة إلى 7 أسواق تجارية و4 مراكز طبية و 5مدارس بمراحل مختلفة، و4 حضانات وملعبين خماسي ومخبز، كما أنه جارٍ استكمال الأعمال بالسوق التجارية بمنطقة الياقوت بعدد 12 محلاً تجارياً دور أرضى، ضمن الأسواق التي تم وجارٍ تنفيذها بالحي.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير للموقف التنفيذى للوحدات، مشيرا إلى أنه تم أيضا متابعة الأعمال الجارية بمشروع العمارة الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية ” سكن كل المصرين ” بالمدينة، حيث يضم المشروع 180 عمارة بإجمالي 3924 وحدة بالحي الـ 13.

وشدد المهندس المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، على ضرورة إتباع المواصفات الإنشائية المتفق عليها حتى يحقق مشروع العمارة الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصرين” بالمدينة، أهدافه البيئية المرجوة منه، مع الالتزام بالانتهاء من التنفيذ فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاَ للجدول الزمنى المتفق عليه.

كما أكد المهندس أحمد على، ضرورة الانتهاء من مشروع ” سكن كل المصريين ” نموذج الـ 90 مترا للوحدة بالحيين الـ 15-16، والذى يضم 638 عمارة بإجمالي 15312وحدة سكنية فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمنى المتفق عليه، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية ” سكن كل المصريين “.